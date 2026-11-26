SANTO DOMINGO.- La creciente presencia de marcas blancas y productos importados en el mercado dominicano está generando presiones competitivas sobre los fabricantes locales, sus niveles de producción, sus inversiones y su capacidad de generar empleos, advirtió Francis Mateo, primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).

Mateo consideró necesario garantizar condiciones equitativas de competencia para que los productores nacionales puedan competir en igualdad de condiciones, con reglas claras y sin distorsiones que comprometan la sostenibilidad de la industria dominicana.

Aunque reconoció que las alternativas importadas amplían la oferta y pueden beneficiar a los consumidores, señaló que el país debe prestar atención a sus efectos sobre la producción nacional y avanzar hacia un modelo industrial más innovador, productivo y competitivo.

También planteó la necesidad de incorporar mayor tecnología, incrementar el valor agregado nacional y profundizar la integración de las empresas dominicanas a las cadenas internacionales de producción y comercialización.

RETOS DE LA INDUSTRIA

Mateo ofreció estos detalles durante el discurso inaugural de la conferencia sobre los retos y oportunidades de la industria dominicana en el escenario internacional, impartida por Vladimir Pimentel, director ejecutivo de ProDominicana en el marco del Cóctel de Herrera.

En este escenario, Pimentel presentó cifras que muestran los desafíos y las posibilidades de transformación del sector industrial. Según los datos expuestos, la manufactura local creció 1.4% en 2025, mientras que la manufactura de zonas francas aumentó 1.8%. La primera generaba 151,881 empleos formales a diciembre de ese año.

INVERSIÓN EXTRANJERA EN CIFRAS RÉCORD

Pimentel destacó que República Dominicana captó US$5,032.8 millones en inversión extranjera directa durante 2025, un crecimiento de 11.3% respecto a 2024 y el cuarto récord consecutivo. De ese monto, US$589.9 millones correspondieron a comercio e industria, con un incremento de 33.6%, mientras que las zonas francas recibieron US$437.9 millones, su mayor registro histórico.

En materia de exportaciones, el régimen nacional alcanzó US$5,446.5 millones en 2025, un aumento de 36.5%, mientras que las zonas francas exportaron US$8,548.6 millones, cerca del 60% del total del país. Los productos médicos y farmacéuticos representan el 33.8% de las exportaciones de zonas francas.

INTERNACIONALIZACIÓN

Mateo sostuvo que la internacionalización debe formar parte de la planificación de las inversiones y de la producción industrial, y no considerarse una etapa posterior. También resaltó la oportunidad de desarrollar proveedores nacionales para las 858 empresas de zonas francas que operan en 98 parques industriales, que durante 2025 realizaron compras de bienes y servicios en la economía local por US$2,175.7 millones.

Afirmó que el fortalecimiento de la industria nacional es fundamental para construir una economía más resiliente, generar empleos de calidad y garantizar un crecimiento económico sostenible.

El encuentro estuvo orientado a analizar cómo aprovechar los cambios en el comercio internacional para ampliar la capacidad productiva y exportadora de República Dominicana.

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