ZAPORIYIA.- Al menos cinco personas murieron y otras tres resultaron heridas este jueves en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un aparcamiento situado en una zona bajo ocupación rusa de la provincia de Zaporiyia, en el sureste del país.

El ataque tuvo lugar en la localidad de Veseloe, ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de la provincia, Yevhen Balitski, indicó en un comunicado que “como consecuencia de un ataque perpetrado con un vehículo aéreo no tripulado, el enemigo mató a cinco personas e hirió a otras tres”.

Así, explicó que todas las víctimas fueron trasladadas a un hospital y recibieron tratamiento médico. Los servicios de emergencia se desplegaron en el lugar del impacto.

Moscú se anexionó en septiembre de 2022 las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, si bien logró penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de haberse anexionado en 2014 la península de Crimea.

El ataque en Veseloe se sumó a la escalada de ataques con drones en zonas ocupadas, donde la población civil siguió pagando el precio más alto de una guerra que ya superó los tres años y medio sin un acuerdo de paz a la vista.

jt-am