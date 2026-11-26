SANTO DOMINGO.- República Dominicana celebra este 26 de noviembre el Día Nacional del Merengue, una fecha dedicada a exaltar uno de los principales símbolos de la identidad, la historia y la cultura del pueblo dominicano.

La celebración fue establecida mediante el Decreto 619-05, emitido el 11 de noviembre de 2005 por el entonces presidente Leonel Fernández, con el propósito de reconocer la trascendencia de este género musical y promover su preservación y difusión.

La elección del 26 de noviembre está vinculada a una referencia histórica de 1854, cuando, según los registros citados en el decreto, apareció por primera vez la palabra merengue en el periódico dominicano El Oasis.

El ritmo, caracterizado por la combinación de la tambora, la güira y el acordeón, ha evolucionado a través de distintas generaciones y ha conquistado escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las principales expresiones culturales de República Dominicana.

Su importancia trascendió las fronteras nacionales cuando, el 30 de noviembre de 2016, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la música y el baile del merengue dominicano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A lo largo de su historia, figuras como Joseíto Mateo, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Cuco Valoy, Juan Luis Guerra, Fernando Villalona, Milly Quezada, Sergio Vargas y Rubby Pérez han contribuido a su proyección y permanencia en el gusto popular.

La conmemoración constituye también una oportunidad para reconocer el aporte de músicos, compositores, intérpretes y bailarines que han mantenido viva esta tradición, considerada una de las manifestaciones más representativas de la dominicanidad.

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