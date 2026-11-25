SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader mantiene su aprobación por encima del 50%, pero el gobierno, sobre todo su gabinete, ya están en números rojos, según las mas recientes encuestas.

Conforme la firma peruana ABC Marketing, en su segunda encuesta nacional de opinión pública 2026, 54.6% de los encuestados aprueba la gestión del presidente Abinader, frente a un 38.3% que la desaprueba, mientras el 7.1% no respondió.

La encuesta fue aplicada de manera presencial cara a cara del 18 al 21 de noviembre de 2026 a nivel nacional, entre 1,200 personas mayores de 18 años, con un margen de error de ±2.8 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95%.

En esa misma medición, 52.8% evalúa negativamente al gobierno en su conjunto, según reportan los medios que publicaron los resultados.

La firma describe el escenario como de «aprobación mayoritaria del presidente Luis Abinader» pero con «una valoración crítica de la gestión gubernamental en su conjunto».

En esa misma encuesta, David Collado lidera la preferencia interna del PRM para 2028 con 60.1%, según ABC Marketing.

ACD MEDIA: 52.1% VALORA BIEN A ABINADER, 51% DESAPRUEBA AL GOBIERNO

Según la encuesta nacional de ACD Media, el 51% de los dominicanos desaprueba al Gobierno de Abinader, frente a un 47% que manifiesta su aprobación.

Al evaluar el trabajo del mandatario, un 52.1% ofrece una valoración positiva, dividida entre un 29.8% que considera buena su gestión y un 22.3% que la califica como muy buena. En cambio, un 43.8% tiene una percepción negativa.

Sobre el gabinete, un 55.8% califica negativamente el desempeño de los funcionarios, frente a un 39.3% que lo considera positivo.

El estudio fue realizado del 13 al 16 de noviembre de 2026, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95%.

SONDEOS: 54% CALIFICA LA GESTIÓN COMO BUENA

Según la encuesta de noviembre de SONDEOS, al evaluar la gestión del presidente Luis Abinader, el 54% la calificó como buena, el 34% como mala y el 6% como regular.

En esa misma medición, la imagen personal del mandatario obtuvo un 57% de valoración positiva, un 31% negativa y un 9% regular.

También según SONDEOS, el 83% de los entrevistados considera que la República Dominicana vive un clima de estabilidad social, política y económica.

En preferencia partidaria, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) registró un 39% de preferencia partidaria, seguido por la Fuerza del Pueblo, con un 23%, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con un 19%.

CB GLOBAL DATA: 51.2% DE IMAGEN FAVORABLE, CUARTO EN AMÉRICA LATINA

Según la medición de noviembre de 2026 publicada por la firma CB Global Data, el presidente Luis Abinader figura en el cuarto lugar entre los mandatarios mejor valorados de América Latina con un 51.2% de imagen favorable y un 43.5% de valoración desfavorable.

La cifra representa un ligero ajuste de 0.7 puntos porcentuales en su valoración positiva en comparación con el estudio de octubre de 2026, cuando alcanzó un 51.9% de aprobación.

Según los reportes sobre esa medición, la clasificación regional vuelve a estar encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 69.8% de imagen positiva, seguida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con 69.5%.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA PARADOJA?

Según los datos publicados, Abinader está viviendo una separación clara en la percepción pública: el pueblo lo separa de su gobierno.

En la encuesta de ABC Marketing, los atributos que más le reconocen al presidente son la honestidad, su condición de trabajador, la cercanía con la población y la preocupación por los problemas sociales, según los resultados difundidos por esa firma.

Pero al mismo tiempo, según ACD Media y ABC Marketing, la mayoría evalúa de forma negativa al gobierno en su conjunto y al gabinete.

Es el fenómeno del «presidente bueno, gabinete malo». El pueblo le perdona al presidente lo que no le perdona a los ministros. Le cree al presidente lo que no le cree a los directores.

Eso, según las encuestas citadas, le ha permitido a Abinader mantenerse por encima del 50% en su segundo mandato.

Pero esa paradoja también es un riesgo, según la lectura de los propios datos: si el gabinete sigue con valoraciones negativas mayoritarias y el gobierno en su conjunto sigue siendo desaprobado por la mayoría, ese rechazo puede terminar alcanzando al presidente.

Abinader llega al 25 de noviembre de 2026, según las encuestas publicadas en esa semana, con un capital político que pocos presidentes tienen en América Latina: más de la mitad del país aprueba su gestión personal. Pero con un gobierno que, según esas mismas encuestas, la mitad del país ya desaprueba.

La pregunta para 2027, a partir de estos datos, no es si Abinader es popular. La pregunta es si va a usar esa popularidad para corregir a los que lo están hundiendo, o si va a dejar que los que lo rodean se lleven su legado por delante.

Porque en política, como en la vida, no basta con ser bueno. Hay que rodearse de gente buena. Y hoy, según las encuestas citadas, el pueblo dominicano está diciendo: «Presidente, usted pasa, pero su equipo se está quemando».

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