WASHINGTON.- Un pirateo a la agencia federal de estadísticas de Rusia, Rosstat, reveló que al menos 490.000 militares rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, según datos obtenidos por los piratas informáticos y analizados por varios medios independientes.

Dos grupos de piratas informáticos, Cyber Partisans of Belarus y Silent Crow, que también llevaron a cabo en 2025 un ataque contra los servidores de Aeroflot, extrajeron los datos en una intrusión perpetrada la noche del 1 de noviembre.

Los piratas accedieron al sistema electrónico de gestión de documentos y a la base de datos de Rosstat, que contiene alrededor de 23 terabytes de datos estadísticos, económicos y personales, incluidos materiales censales.

LA CIFRA PODRÍA SER MUCHO MAYOR

La cifra de al menos 490.000 fallecidos procede de los certificados oficiales de defunción registrados entre febrero de 2022 y finales de agosto de 2026.

El medio Meduza, aplicando modelos actuariales y epidemiológicos a los datos, estimó al menos 720.000 bajas irrecuperables cuando se incluye a los desaparecidos en combate. Los documentos de Rosstat por sí solos no pueden reflejar el alcance total, ya que la base de datos no incluye a los militares cuyas muertes aún no se han registrado.

Investigadores y periodistas justifican incluir a los desaparecidos en las cifras de pérdidas totales porque, según Mediazona, la supervivencia confirmada se registra en menos del 10% de los casos de militares desaparecidos.

Con las condiciones actuales en el campo de batalla, y una guerra de drones que dificulta cada vez más la evacuación de los cuerpos, es probable que el número de muertos siga aumentando.

Además, las muertes se registran con un retraso medio de 3,5 meses, y las de los soldados desaparecidos con un retraso de alrededor de un año, informó Novaya Evropa.

UNA MUERTE CADA CINCO MINUTOS

Tomando la estimación conservadora de entre 490.000 y 500.000 muertos, Rusia habría sufrido una media de entre 280 y 300 bajas mortales al día, es decir, una muerte cada cinco minutos, según Important Stories, que analizó la filtración junto con más de una docena de otros medios independientes.

El medio concluyó que el 92% de los militares rusos murieron a causa de explosiones y metralla, mientras que las armas de fuego solo representan el 1,3% de las muertes. The Insider ha identificado por su nombre a más de 370.000 de los fallecidos.

El Servicio Ruso de la BBC y Mediazona señalaron que al menos 7.421 extranjeros han muerto combatiendo del lado de Rusia.

SUICIDIOS, ALCOHOL Y DROGAS

Los periodistas también analizaron las muertes de militares rusos por causas no relacionadas con el combate. Alrededor de 2.500 han muerto como consecuencia del consumo de alcohol y drogas o por suicidio.

Según datos confidenciales de Rosstat analizados por los medios internacionales, más de 1.000 militares rusos se han quitado la vida desde el inicio de la invasión.

La muerte de otros 885 soldados en Ucrania o cerca de sus fronteras se registró como lesiones por arma de fuego «con intención no determinada», una clasificación que los expertos creen que se utiliza en algunos casos para ocultar suicidios.

En conjunto, estas dos cifras representan un número comparable al de un regimiento ruso completo.

Analistas militares señalan que el problema se agrava en las fuerzas armadas rusas por la intensa presión de compañeros y mandos, el miedo a ser enviados a zonas de combate de alta mortalidad conocidas como «meatgrinder assaults» y unos contratos que en la práctica impiden a los soldados abandonar la guerra.

EL BALANCE MÁS ELEVADO LEJOS DE MOSCÚ

El número de soldados rusos muertos en Ucrania es más alto en el Extremo Oriente ruso y Siberia en relación con su población.

La región autónoma judía de Rusia en el Extremo Oriente registró cerca de 1.000 muertes por cada 100.000 habitantes, Zabaykalsky alrededor de 800, Chukotka 760 y Tuva 650.

Moscú, a la que las autoridades han tratado de aislar de los efectos visibles de la guerra, registró 63 muertes por cada 100.000 habitantes, según Important Stories.

El Kremlin no publica ni reconoce cifras sobre las pérdidas rusas en la invasión. Las autoridades rusas han restringido el acceso a las bases de datos oficiales y han procesado a quienes realizan recuentos independientes.

OTRAS ESTIMACIONES

El Estado Mayor ucraniano ha estimado las pérdidas de Rusia desde febrero de 2022 en 1.639.641 militares, incluidos tanto muertos como heridos, aunque esta cifra no ha sido verificada de forma independiente.

The Economist, en un estudio publicado a finales de octubre, situó el número de militares rusos fallecidos entre 374.000 y 770.000, y las pérdidas totales, incluidos los heridos, entre 1,4 y 2,1 millones.

El Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas informó de que octubre de este año ha sido el mes más sangriento para Rusia desde que comenzó la invasión.

The Insider señaló que las fuerzas armadas rusas sufrieron sus mayores pérdidas en la primavera de 2025, durante los combates en el eje de Pokrovsk, cuando más de 61.000 soldados murieron en tres meses.

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