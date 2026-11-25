SANTO DOMINGO.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) advirtió sobre el aumento de los fraudes mediante mensajes y llamadas engañosas, así como del robo de líneas telefónicas a través de la modalidad conocida como SIM swapping, durante la temporada de compras del Viernes Negro y las fiestas navideñas.

La entidad explicó que estas prácticas permiten a los delincuentes obtener contraseñas, datos personales y códigos de verificación para acceder ilegalmente a cuentas bancarias y otros servicios financieros.

La advertencia fue realizada durante el taller «Modalidades actuales del fraude: cómo identificarlas y protegerse», organizado por la Dirección de Comunicación y Marketing de la ABA para periodistas de economía y finanzas y creadores de contenido.

RECOMIENDAN VERIFICAR ANTES DE HACER CLIC

Durante su exposición, Andrés Bourdierd, presidente del Comité de Seguridad Bancaria de la ABA, explicó que los delincuentes aprovechan la urgencia, el temor y las ofertas atractivas para inducir a las víctimas a entregar información confidencial o ingresar a enlaces fraudulentos.

«El delincuente juega con una necesidad, una promesa tentadora o la presión para que la persona actúe con prisa, sin pensar. Mientras más presionado se sienta, más razones tiene para detenerse: tómese cinco segundos, observe y verifique», expresó.

Bourdierd señaló que los estafadores utilizan mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas que aparentan proceder de bancos o empresas legítimas. En estas últimas recurren al spoofing, técnica que falsifica el número telefónico que aparece en pantalla para simular una comunicación confiable.

Recordó que las entidades bancarias nunca solicitan información sensible por teléfono ni correo electrónico y recomendó comprobar el origen de cualquier comunicación antes de abrir enlaces o suministrar datos.

ALERTA POR ROBO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS

El especialista también llamó la atención sobre el SIM swapping, modalidad mediante la cual los delincuentes consiguen duplicar fraudulentamente la tarjeta SIM de una víctima y tomar el control de su número telefónico.

Esto les permite recibir códigos de verificación que pueden facilitar el acceso a cuentas bancarias, correos electrónicos y otros servicios.

Entre las medidas preventivas recomendó establecer mecanismos adicionales de autenticación, utilizar un PIN de seguridad, no compartir códigos de verificación y prestar atención a la pérdida repentina de señal del celular.

Ante una situación sospechosa, aconsejó contactar inmediatamente a la compañía telefónica y a la entidad bancaria.

En las compraventas por plataformas digitales, Bourdierd alertó sobre los cheques sin fondos y los comprobantes de pago falsificados. Recomendó a los vendedores confirmar que el dinero esté disponible en sus cuentas antes de entregar mercancías y a los compradores verificar la reputación de los vendedores y desconfiar de precios demasiado bajos.

También advirtió sobre los riesgos de prestar cuentas bancarias para recibir o transferir dinero de terceros, práctica que puede involucrar a sus titulares en investigaciones y procesos penales.

PERIODISTAS Y PROTECCIÓN DIGITAL

El taller contó además con la participación de la periodista Edith Febles, quien abordó las buenas prácticas de protección digital para periodistas y sus datos.

Febles destacó la importancia de combinar la prudencia profesional con herramientas tecnológicas que protejan las investigaciones y las comunicaciones con las fuentes. «Tenemos que saber proteger a nuestras fuentes. La confianza de nuestras fuentes la vamos a tener no solamente porque nosotros seamos discretos, sino por la capacidad que tenemos de no exponerlas», expresó.

Por su parte, el estratega digital y docente universitario Víctor Escarramán Hernández trató el uso de la inteligencia artificial como aliada del periodismo, con énfasis en la identificación de contenidos falsos o manipulados y la verificación de la información generada mediante estas herramientas.

«Una respuesta convincente no equivale a una respuesta comprobada», advirtió Escarramán, al señalar que la inteligencia artificial puede ofrecer datos incorrectos con apariencia de certeza, mezclar información de distintos períodos, interpretar documentos de manera equivocada u omitir elementos importantes.

La ABA reiteró el llamado a extremar las precauciones durante las compras de temporada y reportar cualquier intento de fraude a través de los canales oficiales de las entidades financieras.

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