SANTO DOMINGO.– La periodista y relacionista pública Ana Yberka Guzmán Calcaño (Ada Guzmán) asumió la presidencia del Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) para el período 2026-2028, durante una ceremonia celebrada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con la participación de autoridades, representantes del sector salud, dirigentes gremiales y comunicadores.

La juramentación estuvo a cargo del licenciado David Lorenzo, acompañado de José Rafael Amor Herrera, vocal de la Comisión Electoral que organizó el proceso celebrado el pasado 24 de octubre.

TRES PILARES DE LA NUEVA GESTIÓN

En su discurso, Guzmán anunció que su administración estará sustentada en tres ejes fundamentales: bienestar y protección social de los periodistas y sus familias; formación, innovación y desarrollo profesional; y unidad y fortalecimiento institucional.

Entre sus principales proyectos mencionó el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, la capacitación especializada, la asistencia gremial y la celebración del primer Congreso Nacional de Periodismo en Salud «Teófilo Abreu» (PULSO 2027). También anunció la continuidad del Premio Nacional de Periodismo en Salud «Raphy Durán».

CAROL MARTÍNEZ PRESENTA RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante el acto, la presidenta saliente, doctora Carol Guarina Martínez Medina, presentó los resultados de su gestión correspondiente al período 2024-2026, destacando avances en formación académica, cooperación interinstitucional, asistencia solidaria y fortalecimiento gremial.

Entre los logros citó los acercamientos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para impulsar una Maestría en Comunicación Estratégica en Salud y el convenio con el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), orientado a desarrollar un diplomado en Comunicación Estratégica y Salud Global, previsto para abril de 2027.

También resaltó la cooperación con el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT), que incluyó el simposio «Comunicar para Donar Vida», así como las capacitaciones realizadas con Profamilia y la colaboración con Infoiles para promover la formación de periodistas en lengua de señas.

En el ámbito gremial, destacó las jornadas de vacunación, la asistencia solidaria a periodistas con problemas de salud, las gestiones de inserción laboral, la Caminata Anual por la Salud y el Bienestar y la celebración del Premio «Raphy Durán».

Martínez Medina presentó además el Plan Operativo Anual (POA) de CIPESA como instrumento para garantizar la planificación y continuidad de los proyectos institucionales.

NUEVA DIRECTIVA Y COMISIONES

La Comisión Ejecutiva estará encabezada por Ada Guzmán e integrada por Iván Feliz, Carol Martínez, Elsa Bello, Janet Báez, Ana Inoa, Magdalena Núñez, Juana Ramírez y Rosa Inés Soto.

El Tribunal Disciplinario lo conforman Dayana Acosta, Pedro de la Cruz y Úrsula Espinal, mientras que la Comisión de Medios estará integrada por Paula Belliard, Jenny Santana, Janet Hernández, Martina Espinal y Carlos Alcántara.

También fueron presentadas las comisiones operativas de Protocolo, Ceremonial y Eventos Institucionales; Relaciones Públicas; Comunicaciones; Misa de Acción de Gracias; Caminata Anual; Bienestar y Solidaridad Gremial; Congreso PULSO 2027; Premio «Raphy Durán»; Juramentación e Integración de Nuevos Miembros, y Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional.

La nueva dirección anunció que en los próximos días celebrará reuniones con la Comisión Ejecutiva y los equipos operativos para establecer prioridades, organizar el calendario institucional y coordinar las actividades.

ASESORES HONORÍFICOS

CIPESA incorporó como asesores honoríficos a Richard Ortiz, Juan Oviedo Beltré, Roxanna Patricia Reyes Acosta, Edisson Rafael Féliz Féliz, Félix Antonio Cruz Jiminián, Luis Antonio Cruz Camacho, Félix Hernández, Ramón Álvarez y Laura Echavarría, asesora de Educación.

Asimismo, fue designado el reverendo padre Wilfredo Montaño como director y guía espiritual honorífico de la institución.

La ceremonia, conducida por Néstor Estévez, incluyó un homenaje póstumo al periodista Teófilo Abreu Martínez, fundador de CIPESA, y la interpretación del Himno Nacional a cargo de Julio Merán.

Con la nueva directiva, la entidad inicia una etapa bajo el lema «CIPESA Somos Todos», con el compromiso de fortalecer la unidad gremial, el desarrollo profesional y el bienestar de los periodistas especializados en salud.

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