Santo Domingo, 25 nov.- Los Toros y los Leones anunciaron hoy nuevas incorporaciones a sus plantillas, con la contratación de lanzadores extranjeros y la integración de nativos, en busca de mejorar su desempeño en la continuación del campeonato de béisbol dominicano.

Los Toros firmaron con los lanzadores Dan Kubiuk y Chris Vallimont, además de incorporar a Felnín Celestén, Manny Peña y Thayron Liranzo.

Kubiuk, relevista derecho de 30 años, registró 35 salvamentos y efectividad de 2.47 con los Piratas de Campeche, en México, durante 2026. También consiguió nueve rescates con los Charros de Jalisco, con promedio de carreras limpias de 1.32.

Vallimont, abridor derecho de 29 años, viene de actuar con Wichita Wind Surge, sucursal de Doble A de los Mellizos de Minnesota, y York Revolution, de la Atlantic League.

Entre los jugadores nativos destaca Celestén, campocorto de 21 años, quien sobresalió en las categorías Clase A avanzada y Doble A de los Marineros de Seattle, con promedio de bateo de 273, 16 jonrones y 64 carreras impulsadas.

Peña, por su parte, conectó 31 cuadrangulares y produjo 91 carreras entre Doble A y Triple A de los Diamondbacks de Arizona.

Liranzo, receptor ambidiestro de 22 años y prospecto de los Tigres de Detroit, también se incorporó al conjunto romanense.

LOS NUEVOS REFUERZOS DEL ESCOGIDO

Los Leones del Escogido anunciaron las contrataciones del estadounidense A.J. Candelario y el cubano Yosver Zulueta para fortalecer su cuerpo de lanzadores.

Candelario, de 28 años, registró marca de 4-2 y efectividad de 3.48 con los Acereros de Monclova, en México, además de 45 ponches en 54.1 entradas.

Zulueta, también de 28 años, trabajó este año en Triple A con los Orioles de Baltimore, los Marineros de Seattle y los Cachorros de Chicago.

El derecho cubano cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, donde actuó durante dos temporadas con los Rojos de Cincinnati, entre 2024 y 2025.

Ambos lanzadores ya se encuentran en República Dominicana y podrían debutar esta semana.

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