GUERRA.– México venció 4-3 a República Dominicana, apoyado en una sobresaliente actuación monticular de Yael Cervantes, quien ponchó a 10 bateadores, en la continuación de la Súper Ronda del XXXV Campeonato Panamericano Sub-12 de Béisbol.

El encuentro se disputó en las instalaciones de la International Prospect League (IPL), donde se desarrolla el certamen organizado por WBSC Américas, del 20 al 27 de noviembre, con la participación de selecciones del continente.

Cervantes se acreditó la victoria tras trabajar cuatro entradas y dos tercios, permitir dos imparables y una carrera, además de propinar los 10 ponches. Yociel Pérez cargó con la derrota al permitir dos hits y tres carreras limpias, conceder dos boletos y ponchar a un bateador.

Con el resultado, México colocó su récord en 2-1, mientras que República Dominicana quedó con marca de 0-3 en esta fase.

MÉXICO REMONTÓ EL MARCADOR

Los dominicanos tomaron ventaja 2-0 en las dos primeras entradas. Nolbis Marcos anotó la primera carrera en el episodio inicial y posteriormente conectó un sencillo impulsador que llevó al plato a Moisés Martínez.

México reaccionó en el cierre del segundo capítulo con un cuadrangular solitario de Ian Espinosa. Luego, Iker Robledo conectó un jonrón de dos carreras por el jardín central para darle la vuelta al marcador, 3-2.

Los mexicanos ampliaron la ventaja a 4-2 con otra anotación en ese episodio, mientras que Daniel Luis Paniagua acercó a los dominicanos 4-3 con un cuadrangular solitario en el sexto inning, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

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Por México, Robledo bateó de 3-1, con jonrón, una anotada y dos impulsadas. Espinosa terminó de 2-1, con cuadrangular, una anotada, una remolcada y un boleto.

Por República Dominicana, Nolbis Marcos se fue de 2-1, con una anotada y una impulsada, mientras que Paniagua bateó de 3-1, con jonrón, una anotada y una remolcada.

PRÓXIMOS COMPROMISOS

República Dominicana enfrentará este miércoles 25 de noviembre a Panamá, a las 12:00 del mediodía, en el estadio 2 de IPL Academy. México se medirá a Estados Unidos a las 9:30 de la mañana, en el estadio 1.

El Campeonato Panamericano Sub-12 es clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol de 2027 y tiene entrada gratuita para los aficionados.

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