SANTO DOMINGO.- El partido Camino Nuevo buscará inscribir al senador Omar Fernández como su candidato presidencial para las elecciones de 2028, una vez se abran los plazos legales establecidos.

El anuncio fue realizado por el presidente de esa organización, Eglenin Morrison, quien informó que la propuesta fue aprobada por el Comité Político y refrendada por unanimidad por el Comité Central.

Morrison explicó que el partido lleva un año y siete meses recorriendo las provincias del país y que ha organizado a unas 30,000 personas en torno a esa iniciativa.

El dirigente aclaró que Fernández todavía no ha anunciado oficialmente sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

PARTIDO RECONOCIDO

En 2024, la Junta Central Electoral (JCE) entregó a la organización la resolución que la acreditó oficialmente como partido político y la habilitó para participar en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de ese año.

Su presidente, Eglenin Morrison, informó entonces que el reconocimiento se produjo luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la organización tras un recurso sometido por esta.

Por tanto, al redactar la noticia actual, se puede señalar que Camino Nuevo, reconocido como partido político en 2024, ahora busca impulsar a Omar Fernández como candidato presidencial para 2028.

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