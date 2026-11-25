El autor es un ex canciller de la República y actual presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Reside en Santo Domingo.

En estos días en que la inflación y el aumento del precio de algunos servicios que provee el Estado a sus conciudadanos hacen un hecho cotidiano que se eleven voces de protesta, vuelvo a retomar un planteamiento que he sostenido, a pesar de haber sido descartado por el propio jefe del Estado, el cual consiste en la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de revisar su sistema de impuestos y la forma en que el Estado administra el dinero público.

Hablamos de la necesidad de una nueva reforma fiscal y tributaria. No se trata simplemente de cobrar más impuestos sino de encontrar una manera más justa de recaudar y gastar los recursos del país.

Para entender la importancia de este tema, debemos recordar un hecho de nuestra historia económica: la reforma tributaria realizada durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, que culminó con la promulgación de la ley 11-92, mediante la cual se estableció el Código Tributario dominicano.

Aquella reforma fue un paso importante para organizar y modernizar el sistema de impuestos del país. Estableció las reglas para cobrar el impuesto sobre la renta, el ITBIS y otros impuestos que todavía forman parte de nuestro sistema tributario.

Desde entonces, diferentes gobiernos han introducido cambios y modificaciones. Sin embargo, después de más de tres décadas, La República Dominicana necesita revisar de manera más profunda su sistema de impuestos y sus finanzas públicas.

Hay razones importantes que explican esta necesidad, las cuales se mencionan y se discuten sin que se llegue a tomar decisiones. El Estado necesita mayores ingresos para responder a las demandas de la población y disponer de recursos para construir carreteras, hospitales, escuelas y mejorar los servicios públicos. Al mismo tiempo, una parte considerable del presupuesto se destina al pago de los intereses de la deuda, reduciendo el dinero disponible para nuevas obras y servicios.

También es necesario revisar las exenciones fiscales. Algunos beneficios han contribuido a traer inversiones y crear empleos, pero otros deben evaluarse para determinar si realmente justifican los ingresos que el Estado deja de recibir.

A eso se suman la evasión y la informalidad. No es justo que unos ciudadanos y empresas cumplan con sus obligaciones, mientras otros evaden sus responsabilidades o trabajan al margen de la ley, De igual manera, el Gobierno debe revisar el crecimiento de la burocracia, los gastos innecesarios y las instituciones que realizan funciones similares. Antes de pedir nuevos sacrificios a la población, es necesario demostrar que el dinero público se administra correctamente.

Una de las preguntas fundamentales de cualquier reforma debe ser: ¿aumentamos impuestos o logramos que más personas paguen? El Gobierno puede aumentar sus ingresos subiendo los impuestos, pero esa decisión también puede encarecer los productos, afectar el consumo y dificultar inversiones.

Según algunos economistas, existe otro camino que merece especial atención: combatir la evasión, incorporar más negocios a la formalidad, revisar las exenciones injustificadas y mejorar controles para que todos contribuyan de manera justa. El país debe procurar que quienes hoy no pagan lo que le corresponde comiencen a cumplir, en lugar de imponer nuevas cargas a quienes hacen sus aportes.

Una reforma responsable debe tomar en consideración la capacidad económica de cada persona y cada empresa. No debe castigar a la clase media ni a las familias de menores ingresos, ni poner en dificultades a las empresas que producen, invierten y crean empleos.

También debe revisar los beneficios fiscales convenientes para el país, facilitar la formalización de los pequeños negocios y verdaderamente combatir la evasión. Pero, sobre todo, exigir al gobierno la reducción de gastos innecesarios, una mejor administración de los recursos, una revisión de los subsidios estatales y sus beneficiarios, así como una mayor transparencia.

Una reforma de esta importancia no debe ser una decisión exclusiva del Gobierno. Deben participar los empresarios, los trabajadores, los partidos políticos y los distintos sectores de la sociedad. No debe ser ventilada en el CES, sino en Palacio Nacional, a invitación del presidente de la República y como anfitrión de la mesa.

El país necesita ponerse de acuerdo sobre cuánto dinero necesita el Estado, cómo deben distribuirse los impuestos, qué gastos pueden reducirse y cuáles son las inversiones más importantes para el futuro del país. Una reforma fiscal no puede convertirse en una carga para la población, debe ser el resultado de un compromiso nacional de desarrollo.

La Reforma tributaria de Joaquín Balaguer de 1992 constituye un antecedente importante en nuestra historia económica. Aquella decisión permitió organizar las bases del sistema de impuestos que todavía utilizamos.

Hoy, las circunstancias son diferentes y el país enfrenta nuevos desafíos. Por eso necesita una reforma que tome en cuenta la realidad económica actual, sin olvidar las enseñanzas de aquella experiencia.

La República Dominicana necesita un Estado con recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, pero también un Gobierno que sepa administrar con prudencia el dinero que recibe de los conciudadanos.

No se trata de cobrar más impuestos a quienes pagan, sino conseguir que todos cumplan, reducir los gastos y utilizar mejor los recursos públicos.

La verdadera reforma debe fortalecer al Estado sin perjudicar a quienes producen, invierten y trabajan. Porque un país no progresa simplemente cobrando más impuestos, sino administrando mejor sus recursos y convirtiéndolos en bienestar para toda la población

JPM