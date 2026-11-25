Diigentes de la FP durante una rueda de prensa en la que aunciaron para el próximo domingo una marcha en Santo Domingo contra el alto costo de la vida y otros males

Santo Domingo, 25 nov (Prensa Latina) El expresidente dominicano Leonel Fernández encabezará el próximo domingo una movilización convocada por el partido Fuerza del Pueblo (FP) para protestar contra el encarecimiento de los productos y las dificultades que afectan a la población, trascendió hoy.

La denominada Gran Marcha del Pueblo comenzará a las 10:00, hora local, en la intersección de las avenidas Pedro Livio Cedeño y Duarte, en el Distrito Nacional, y recorrerá diferentes sectores de la capital, informó el vicepresidente de esa organización política, Radhamés Jiménez Peña.

«EXPRESIÓN DEL DESCONTENTO CIUDADANO»

Durante una rueda de prensa, acompañado por el secretario general de la FP, Antonio Florián, y otros dirigentes, Jiménez Peña aseguró que la manifestación tendrá carácter pacífico y constituirá una expresión del descontento ciudadano ante las condiciones de vida.

El dirigente opositor señaló que el aumento de los precios de los alimentos, los combustibles y otros bienes y servicios reduce la capacidad adquisitiva de los hogares y dificulta que los ingresos permitan cubrir las necesidades básicas.

También mencionó los apagones y las elevadas tarifas eléctricas, que, según dijo, afectan tanto a las familias como a los pequeños negocios y las actividades productivas.

Entre otros problemas, citó la inseguridad ciudadana, las deficiencias de los servicios de salud, la calidad de la educación, la falta de agua potable y las dificultades del tránsito y el transporte público.

Jiménez Peña manifestó asimismo preocupación por el crecimiento de la deuda pública y sus posibles consecuencias para las próximas generaciones.

En el ámbito agropecuario, denunció el incremento de las importaciones, los elevados costos de producción y la insuficiente asistencia a los productores nacionales.

Afirmó que esas condiciones provocan el abandono de fincas y dificultades para pequeños y medianos productores, además de aumentar la dependencia de alimentos procedentes del exterior.

El vicepresidente de la FP convocó a la ciudadanía, independientemente de sus preferencias políticas, a participar en la marcha y expresar sus reclamos de manera pacífica.

npg/mpv