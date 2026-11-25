SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió este lunes en el Palacio Nacional con tres exvicepresidentes para conversar sobre asuntos de interés nacional.

En el encuentro participaron Jaime David Fernández Mirabal, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Rafael Alburquerque, de la Fuerza del Pueblo (FP), y Milagros Ortiz Bosch, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La vicemandataria informó sobre la reunión mediante una publicación en la red social X, en la que explicó que la exvicepresidenta Margarita Cedeño no pudo asistir y le envió un abrazo.

«Siempre es valioso escuchar distintas perspectivas y seguir aportando, desde nuestras experiencias, al bienestar de la República Dominicana», expresó Peña.

La reunión se produjo días después de que la vicepresidenta y Ortiz Bosch protagonizaran un intercambio de declaraciones a raíz de una denuncia de Peña sobre una supuesta campaña en su contra, que, según indicó, no necesariamente procedía de adversarios externos.

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