SANTO DOMINGO.– Las Estrellas Orientales, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este salieron airosos en la jornada de este martes del campeonato de béisbol profesional dominicano 2026-2027, al imponerse a los Tigres del Licey, los Leones del Escogido y los Gigantes del Cibao, respectivamente.

El encuentro más amplio de la cartelera fue ganado por las Estrellas Orientales, que derrotaron 8-4 a los Tigres del Licey, mientras que las Águilas superaron 3-1 al Escogido y los Toros dejaron en el terreno a los Gigantes con marcador de 4-3.

TOROS DEJAN EN EL TERRENO A LOS GIGANTES

Los Toros del Este protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la jornada al vencer 4-3 a los Gigantes del Cibao en el estadio Francisco A. Micheli, de La Romana.

El conjunto romanense consiguió la carrera decisiva en la parte baja del noveno episodio, cuando Félix Reyes conectó un doble que dejó tendidos en el terreno a los Gigantes.

La victoria permitió a los Toros celebrar ante su público en un partido que se mantuvo cerrado hasta el último turno ofensivo.

ÁGUILAS SE IMPONEN CON BUENA ACTUACIÓN DE JASSON DOMÍNGUEZ

En el Estadio Cibao, de Santiago, las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-1 a los Leones del Escogido y consiguieron su segunda victoria consecutiva.

El jardinero Jasson Domínguez fue una de las figuras principales del encuentro, al conectar dos imparables en tres turnos, impulsar una carrera y anotar dos de las tres vueltas de los aguiluchos.

Las Águilas abrieron el marcador en el cuarto episodio mediante un sencillo de Aderlin Rodríguez que permitió anotar a Domínguez. Los Leones igualaron 1-1 en el quinto capítulo.

Sin embargo, los cibaeños retomaron el control en el sexto inning. Domínguez conectó un doble productor que llevó al plato a Santiago Espinal y posteriormente anotó la tercera carrera mediante un toque de sacrificio de Leody Taveras.

El abridor Randy Vásquez y tres relevistas limitaron a cinco imparables la ofensiva escarlata. Leandro López (2-0) obtuvo la victoria, Rolddy Muñoz (0-1) cargó con la derrota y Jonathan Aro consiguió su quinto salvamento.

TOROS DECIDEN EN EL NOVENO

En La Romana, los Toros del Este dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con marcador de 4-3, gracias a un doble de Félix Reyes en la parte baja del noveno episodio.

Los taurinos tomaron ventaja 1-0 en la primera entrada, cuando Bryan de la Cruz conectó un sencillo remolcador.

Los Gigantes reaccionaron en el segundo capítulo y tomaron el control 2-1. Hendry Méndez disparó un cuadrangular solitario, mientras Pascanel Ferreras produjo otra carrera mediante sencillo.

Los Toros recuperaron la ventaja en el tercer inning con un doble impulsador de De la Cruz y un batazo de Eloy Jiménez que permitió otra anotación.

El encuentro permaneció sin variaciones hasta el noveno episodio, cuando Deyvison de los Santos empató las acciones por los Gigantes.

Pero en la parte baja, Félix Reyes conectó el batazo decisivo para remolcar la carrera de la victoria.

Bryan de la Cruz terminó de 4-2, con dos carreras impulsadas, mientras Reyes bateó de 5-2, con una remolcada.

Ángel Felipe (2-2) fue el lanzador ganador y Anderson Pilar (0-1) sufrió la derrota. Los Toros conectaron diez imparables frente a ocho de los Gigantes.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 30 18 12 .600 – 30 18 12 .600 – 30 17 13 .567 1 30 15 15 .500 3 30 11 19 .367 7 30 11 19 .367 7

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