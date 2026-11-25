SAN JUAN, PUERTO RICO.– La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, tuvo una sobresaliente participación en la edición número 75 de Miss Universo 2026, al alcanzar la ronda final de cinco candidatas y conquistar el puesto de primera finalista, en una competencia que reunió a delegadas de más de un centenar de países y territorios.

La dominicana se destacó durante las diferentes etapas del concurso, demostrando seguridad, elegancia, preparación y desenvolvimiento escénico, cualidades que le permitieron avanzar entre las favoritas y mantenerse en la disputa por la corona hasta el último momento.

Su clasificación entre las cinco finalistas constituyó uno de los resultados más importantes de la representación dominicana en el certamen y despertó el orgullo de los seguidores de los concursos de belleza en el país.

UNA PARTICIPACIÓN DESTACADA

Núñez consiguió superar las distintas rondas de selección, desde el grupo de semifinalistas hasta alcanzar el Top 5, donde se enfrentó a las representantes de Puerto Rico, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda.

Durante la competencia, la dominicana llamó la atención por su presencia, porte y capacidad para desenvolverse ante el jurado, consolidando una participación que mantuvo las expectativas de sus compatriotas hasta el anuncio de los resultados finales.

REPÚBLICA DOMINICANA, ENTRE LAS FINALISTAS

Aunque la corona terminó en manos de la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, Núñez consiguió el título de primera finalista, resultado que reafirma la presencia de República Dominicana entre los países con destacada trayectoria en Miss Universo.

La edición de este año tuvo un significado especial por conmemorarse el 75 aniversario de la organización y celebrarse en Puerto Rico, con la participación de 116 candidatas.

ORGULLO PARA LOS DOMINICANOS

La actuación de Melissa Núñez representa un motivo de satisfacción para República Dominicana y una muestra del trabajo de preparación que acompaña a las candidatas nacionales que participan en escenarios internacionales.

Su llegada a la ronda definitiva permitió que la bandera dominicana estuviera entre las protagonistas de una de las competencias de belleza más seguidas del mundo.

Con su clasificación como primera finalista, Núñez cerró una participación memorable y dejó en alto el nombre de República Dominicana ante la audiencia internacional.

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