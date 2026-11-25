SANTO DOMINGO.- El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Rubén Maldonado calificó a Eglenin Morrison, presidente del partido Camino Nuevo, de “vividor político”, al cuestionar su propuesta de promover al senador Omar Fernández como candidato presidencial de esa organización.

“Está tratando de usar la figura de Omar Fernández para proyectar su nombre y el de su partido; es un vividor político”, afirmó Maldonado durante su participación en el programa Hoy Mismo.

El miembro de la Dirección Política de la FP sostuvo que Morrison utiliza la figura del legislador como trampolín para obtener proyección personal y gestionar recursos económicos en favor de sus actividades políticas.

Maldonado también cuestionó la gira que realiza el presidente de Camino Nuevo para entregar su libro Omar Fernández: un presidente para los nuevos tiempos a dirigentes políticos, entre ellos Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), e Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Él puede llevar el libro y hacer todo lo que quiera, pero ese personaje es un vividor”, insistió.

Asimismo, el exdiputado por Santo Domingo Norte puso en duda la cercanía política de Morrison con el expresidente Leonel Fernández, al recordar que Camino Nuevo respaldó la reelección del presidente Luis Abinader y al PRM en los pasados comicios.

“Nunca ha estado apoyando a Leonel Fernández”, enfatizó.

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