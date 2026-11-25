POR FABIO MONTES DE OCA

Durante toda la vida nos han repetido con orgullo que San Juan es el “Granero del Sur”. Pero si miramos con honestidad lo que pasa hoy en nuestras calles, en los mercados y en las parcelas, la realidad es otra: la forma tradicional de hacer economía en San Juan ya no da para más. Mientras el país entero crece y se moderniza, nuestra provincia sigue atrapada en una agricultura que da pérdidas, un comercio que se apaga y una juventud que tiene que hacer maletas porque aquí no encuentra futuro.

Los números no mienten. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), nuestra población bajó a 244,667 habitantes. Muchísima gente joven y preparada se está yendo a Santo Domingo, a los hoteles del Este o fuera del país buscando lo que aquí no aparece. Por eso, en el mapa de desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD), nuestra región ocupa el tercer peor lugar de toda la República Dominicana (el puesto 27 de 32 provincias).

Sin empleos y con negocios cerrando en silencio

Aunque en la capital hablen de que hay mucho empleo, en San Juan la historia es muy distinta. Datos oficiales del SIUBEN muestran que casi la mitad de la gente en edad de trabajar (48.5%) está inactiva, y más del 84% de los que trabajan en el campo o el comercio lo hacen de manera informal, sin seguro ni estabilidad.

Cualquiera que camine por el centro de San Juan de la Maguana lo nota: todos los días llegan jóvenes dejando currículums en las tiendas, mientras pequeños negocios y colmados van cerrando sus puertas porque no venden. Cada negocio que cierra deja en el aire a dos o tres familias. Y en el campo la situación es peor: como sembrar ya no deja ganancias, más del 90% de los obreros agrícolas son trabajadores extranjeros de bajo costo, dejando al jornalero sanjuanero sin sustento.

¿Por qué no hay dinero en la calle y qué pasó con las grandes cadenas?

En los últimos cinco años, el dinero que se mueve en San Juan los días quince y treinta no sale de lo que producimos, sino de los sueldos del Gobierno, las remesas que mandan los familiares desde fuera y las tarjetas de ayuda social (más de 56,000 familias dependen de Supérate).

Hoy el bolsillo del sanjuanero está seco por tres razones muy claras:

• El Gobierno le debe una fortuna al campo: A los productores y dueños de tractores de San Juan y Elías Piña les deben más de RD$500 millones desde 2021 por preparación de tierras y cosechas de habichuela y cebolla. Cuando ese dinero no llega, el agricultor no le paga al colmadero, ni al mecánico, ni a la tienda, y se tranca toda la economía del pueblo.

• Deudas que ahogan: Gran parte del dinerito que entra por sueldo o remesa se va de inmediato en pagar tarjetas de crédito atrasadas o préstamos informales, dejando vacíos lugares tradicionales como el Mercado Anacaona.

• Las dos grandes cadenas comerciales: Vinieron a San Juan atraídas por el dinero seguro de los empleados públicos, las remesas y porque aquí viene a comprar gente de toda la región y de Elías Piña. Aunque ofrecen variedad y precios competitivos, para el comercio local han sido un golpe duro: cuando compras en una cadena de la capital, ese peso sale de San Juan ese mismo día y no vuelve a circular aquí, debilitando a nuestros almacenes y supermercados de toda la vida.

El campo en crisis: Importamos lo que antes sembrábamos

La siembra tradicional de habichuela, cebolla y arroz está en cuidados intensivos. El 90% de las parcelas son pedacitos pequeños de tierra (menos de tres hectáreas) con semillas cansadas, canales de riego de la Presa de Sabaneta que pierden agua por falta de modernización y sin fábricas locales para procesar ni empacar las cosechas.

A esto se suma el tratado de libre comercio (DR-CAFTA), que desde 2025 permite traer granos de fuera sin pagar impuestos. Las cifras del Ministerio de Agricultura asustan: en 2025 el país gastó US$87.8 millones (más de RD$5,135 millones) trayendo habichuelas extranjeras, y solo en los primeros cinco meses de 2026 entraron más de 42,634 toneladas. Frente a ese monstruo, los RD$30 millones que anunció el Gobierno para la siembra del ciclo 2026-2027 no alcanzan ni para empezar.

Bancos y ayuntamientos que no empujan el desarrollo

Conseguir un préstamo para producir en San Juan es casi imposible. Mientras la cartera de crédito nacional supera los RD$2.44 billones, los bancos privados en la provincia prestan para comprar vehículos, celulares o consumo, pero le huyen al campo porque muchas tierras no tienen título ni seguro. Todo recae en el Banco Agrícola y en ayudas de emergencia del Plan San Juan (que ha comprometido más de RD$3,800 millones, gran parte para tapar deudas viejas de más de RD$932 millones), pero eso apaga fuegos por un rato y no crea agroindustria ni empleos fijos.

Por otro lado, nuestros ayuntamientos tampoco ayudan a levantar la economía. Según los datos de Presupuesto (DIGEPRES), los cabildos de la provincia dependen entre un 75.9% y un 99.4% del dinero que manda el Gobierno central. Casi todo se va en pagar nóminas y hacer aceras y contenes, pero no hay proyectos que generen dinero ni empleos, como mercados modernos, centros de acopio o apoyo a los emprendedores.

No todo es agricultura: ¿De qué más puede vivir San Juan?

Si seguimos pensando que San Juan solo sirve para sembrar habichuelas, vamos directo al fracaso. Nuestra provincia tiene riquezas dormidas que pueden crear empleos buenos, modernos y bien pagados para que nuestros jóvenes no tengan que irse:

1. Arte, cultura y turismo histórico (Economía Naranja): Da pena ver cómo nuestra Escuela de Bellas Artes y el Centro Cultural Monina Cámpora están apagados, y cómo el Corral de los Indios una joya indígena única en todo el Caribe sigue abandonado. Nuestros músicos, pintores, actores y artesanos sobreviven solos, sin apoyo. Si organizamos rutas turísticas, festivales y vendemos nuestra cultura e historia, el arte puede dar mucho dinero y empleo.

2. Tecnología y trabajo desde casa: Tenemos miles de muchachos estudiando en la UASD-San Juan y en INFOTEP. Si traemos al ITLA para enseñar programación, computadoras e inglés, nuestros jóvenes pueden trabajar desde San Juan para empresas de Estados Unidos y Europa ganando buenos sueldos, aprovechando que aquí vivir es mucho más barato que en la capital.

3. Energía solar: Tenemos tierras secas que no sirven para sembrar y mucho sol todo el año. Podemos atraer grandes parques de energía limpia, exigiendo que contraten técnicos sanjuaneros y dejen beneficios directos a las comunidades.

4. Turismo de montaña y naturaleza: Tenemos la entrada más bella al Pico Duarte por Sabaneta y el Valle de Tetero, además de ríos y montañas increíbles. Con buenas carreteras rurales y cabañas ecológicas, podemos atraer a miles de turistas que visitan el sur y Pedernales.

San Juan lo tiene todo: tierra buena, agua, historia y gente trabajadora. El reto está frente a nuestros ojos: dejar atrás una economía que ya no alcanza y abrir paso a nuevas formas de producir riqueza para que el progreso se quede aquí en el valle.

JPM

