No me refiero a las encuestas locales, como una reciente de ACD Media que le otorga 51% de aprobación, sino al Ranking de presidentes de Latinoamérica de CB Global Data.

En ese reporte Abinader se posiciona como el tercer presidente mejor valorado de América Latina en el mes de octubre, registrando un 51.9% de imagen positiva y 42.5% negativa. Con relación a los datos del mes de septiembre, en este resultado, Abinader sube 1.1 puntos porcentuales (50.8% a 51.9%).

El ranking regional es encabezado por:

1-) Claudia Sheinbaum (México), 69.3%.

2-) Nayib Bukele (El Salvador), 68.3%.

3-) Luis Abinader (República Dominicana), 51.9%.

Hay un detalle que debemos destacar respecto a la primera posición. Claudia Sheinbaum tiene apenas dos años gobernando, Abinader tiene más de 6 años en el poder y Bukele 7. Abinader supera el 40% de aprobación que tenía Danilo Medina en sus primero 7 años de gobierno (2019) y el 34% de Leonel Fernández en sus primeros 6 años (2010).

No hay que hacer malabares innecesarios ni demasiadas encuestas para explicar estos resultados. A pesar de los golpes externos recibidos, el pais crece con fortaleza, la pobreza se reduce a la mitad respecto a 5 años atrás, hay menor desempleo, cero hambre, turismo récord (seguridad), 100% de aumento en la inversión externa (2019-2026), drástica reducción de la corrupción y una mayor transparencia y ética del quehacer público.

La deuda pública con relación al PIB se redujo del 69.40% en 2020 a 58.2% en 2025 y viven hablando pendejadas sobre el endeudamiento.

Otros indicadores son: Mortalidad (por cada mil nacidos vivos) en menores de 5 años bajó de 32 en el 2019 a 22 en el 2025. Mortalidad infantil bajó de 26 a 20 y mortalidad neonatal de 23 a 14 en el mismo periodo. Son avances sociales extraordinarios en un tiempo relativamente corto que muchas veces pasan desapercibidos y a muchos les importa un carajo.

Luis Abinader llegó al poder en el 2020 en plena crisis del COVID-19. Superando esta pandemia con gran éxito (reconocido por la OMS), enfrentó una crisis economía global cuando Rusia invadió a Ucrania en marzo del 2022 y el petróleo aumentó a más de 125 dólares el barril, disparando los precios de los alimentos, la energía, los combustibles, el transporte y los insumos en general. Esa guerra continúa y se intensifica.

En el 2025, la guerra de los 12 días entre Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a impactar la economía mundial disparando nuevamente los precios del petróleo y el gas natural. Y en el 2026 el golpe fue brutal cuando el 28 de febrero los ataques a Irán se reanudaron y la guerra no se detiene hasta el día de hoy. Eso, sin incluir la guerra de Israel contra Gaza y el Líbano como respuesta a los ataques de Hamas en su propio territorio que aún persisten.

No debemos olvidar que Rusia es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo (actualmente sancionados por Europa) y Ucrania, uno de los mayores productores de granos alimenticios.

En esos 6 años, enfrentado pandemia, fuerte incertidumbre geopolítica, guerras en varios frentes, precios del petróleo por las nubes, castigo arancelario de Estados Unidos y la crisis haitiana, que es un verdadero dolor de cabeza, los logros alcanzado por este gobierno en sus primeros 6 años no son comparable a ningún otro período desde la desaparición de la dictadura.

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