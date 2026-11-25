SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía calificó de “embuste” los resultados de una encuesta que sitúan al ministro de Turismo, David Collado, por encima de Carolina Mejía en las preferencias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al ser consultado sobre el estudio de ACD Media, que otorga a Collado un 54.8 % de simpatía frente al 27.7 % de la alcaldesa del Distrito Nacional, el exmandatario cuestionó la credibilidad de esos datos.

“Eso es un embuste, todo eso es un embuste. La realidad tú la vas a ver”, expresó Mejía, quien recordó que en otros procesos políticos también se hicieron pronósticos que, a su juicio, no reflejaron los resultados posteriores.

Asimismo, defendió el trabajo político de su hija y cuestionó que alguien pueda ganar una convención sin mantener contacto directo con las bases del partido.

“¿Tú crees que sentado en su casa, con una foto y sin comunicarte con nadie, tú crees que nos pueden ganar una convención a nosotros?”, manifestó.

Mejía aseguró que Carolina cuenta con respaldo dentro de la organización y sostuvo que la convención interna, prevista para el 3 de octubre de 2027, determinará quién tiene la mayoría.

El expresidente ofreció estas declaraciones la noche del lunes, antes de la inauguración del remozado parque José Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional.

dh/am