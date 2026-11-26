SANTO DOMINGO. – AFP Reservas, AFI Reservas, Inmobiliaria Reservas y Fundación Reservas del País conmemoraron sus aniversarios con una misa de acción de gracias en la parroquia Jesús Maestro, encabezada por el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera.

Durante la ceremonia, Juan Alberto Mustafá, vicepresidente ejecutivo senior de Empresas Subsidiarias, informó que las utilidades netas de Tenedora Reservas aumentaron un 31.84 % al cierre de octubre de 2026.

Indicó que los activos crecieron 9.69 % y el patrimonio aumentó 3.48 %, hasta superar los RD$31,000 millones.

En cuanto al desempeño de las filiales, destacó que AFP Reservas incorporó 33,000 nuevos cotizantes y administra fondos superiores a RD$234,000 millones. AFI Reservas incrementó su base de clientes en 31.4 %, mientras que Inmobiliaria Reservas registró un crecimiento de 14.73 % en sus activos.

Mustafá también informó que Fundación Reservas del País alcanzó activos por RD$5,107 millones, como parte de su labor de apoyo a cooperativas y asociaciones que facilitan el acceso al microcrédito y la capacitación.

La eucaristía fue oficiada por el reverendo padre Luca Buratto y reunió a directivos, colaboradores, clientes y representantes de instituciones vinculadas al sector financiero.

AFP Reservas celebró 25 años de trayectoria; AFI Reservas, 11; Inmobiliaria Reservas, 24, y Fundación Reservas del País, 23 años de labor.

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