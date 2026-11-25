WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se rió de la afirmación del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, quien aseguró que los negociadores estadounidenses buscan un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev para el mes de enero.

Al ser cuestionado por un periodista del New York Post sobre las declaraciones del mandatario ucraniano, Trump respondió entre risas: «¿Quién ha dicho eso?», mientras intercambiaba una mirada con un asesor de alto nivel.

«PARA BAILAR EL TANGO HACEN FALTA DOS»

Trump aseguró que no tiene un plazo establecido para poner fin al conflicto.

«¿Qué es lo que quiere que haga?», declaró el mandatario, y agregó que el conflicto ucraniano se ha prolongado porque «para bailar el tango hacen falta dos».

«No tengo un plazo establecido. Simplemente me gustaría ver que esto termine. Ya sabe, a nosotros no nos afecta. Me encantaría que se resolviera hoy mismo, pero para bailar el tango se necesitan dos. Así que ya veremos qué pasa», manifestó.

El presidente estadounidense agregó que, en ocasiones, el presidente ruso, Vladímir Putin, parece estar dispuesto a poner fin al conflicto, pero Zelenski no. Y en otras ocasiones, Zelenski quisiera cerrar el asunto, pero Putin no está preparado.

«Depende del día», afirmó.

LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Las afirmaciones de Zelenski tuvieron lugar después de la última ronda de negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania sobre la resolución del conflicto ucraniano, que se celebraron hace dos semanas.

Los emisarios estadounidenses, Steven Witkoff y Jared Kushner, llegaron a la capital rusa tras las negociaciones trilaterales del 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, en busca de una solución diplomática al conflicto armado.

El 11 de noviembre, el yerno de Trump adelantó que planeaban «revisar lo que se discutió» e «intentar lograr más avances en algunos de los temas».

«Vemos algunas aperturas y algunas oportunidades allí», apuntó Kushner.

Por el momento, Washington no ha confirmado ninguna fecha límite para un posible acuerdo, mientras las conversaciones continúan sin un resultado definitivo.