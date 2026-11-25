Amauris Archibald, vicepresidente del Centro de Operaciones de Excelencia Digital del BHD durante el panel sobre Sinergias Digitales

PARÍS.– El Banco BHD promovió la innovación tecnológica y la proyección internacional del talento dominicano durante la Semana Dominicana en Francia 2026, con su participación en encuentros sobre transformación digital, ciberseguridad y el respaldo a una exposición del artista José Castillo.

En el panel «Sinergias digitales RD-Francia: nuevas tecnologías, fintech y ciberseguridad», Amauris Archibald, vicepresidente del Centro de Operaciones de Excelencia Digital del Banco BHD, compartió experiencias sobre innovación y seguridad tecnológica como factores para fortalecer la competitividad del sector financiero.

Archibald destacó que la entidad avanza hacia un modelo de banca agéntica, sustentado en una estrategia basada en datos y en la incorporación segura y responsable de la inteligencia artificial (IA).

Explicó que la transformación digital del banco busca mejorar la experiencia de los clientes, ampliar la participación en los canales digitales y aumentar la eficiencia operativa.

Asimismo, indicó que la evolución de su modelo operativo contempla tres pilares: desarrollo de modelos basados en inteligencia artificial, agentes de IA y gobierno de IA.

ARTE DOMINICANO EN ESCENARIOS INTERNACIONALES

Como parte de la programación, el Banco BHD también respaldó la exposición «Archipiélago improbable: Los mundos dominicanos» (Les Mondes Dominicains), del artista dominicano José Castillo.

Durante la inauguración, Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, destacó el compromiso de la institución con iniciativas que contribuyen a proyectar el talento nacional en escenarios internacionales.

La muestra, organizada por la Embajada dominicana en Francia, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Banco BHD, presenta una mirada a la diversidad, riqueza y resiliencia de la identidad dominicana.

La exposición está dedicada a la vida y obra de José Castillo (1955-2018), artista cuya trayectoria mantuvo estrechos vínculos con París.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 15 de enero de 2027 en la Maison de l’Amérique latine, ubicada en el número 217 del boulevard Saint-Germain, en París.

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