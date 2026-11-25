SANTIAGO DE LOS CABALL;EROS.- República Dominicana es el escenario elegido para el cierre de “Mejor tarde que nunca”, la exitosa gira mundial que ha unido a Romeo Santos y Prince Royce, dos de las figuras más importantes de la bachata y la música latina.

Bajo la producción de Rimas Nation, el próximo 12 de febrero de 2027, el Estadio Cibao reunirá en un mismo espectáculo al Rey y al Príncipe de la bachata, tras recorrer Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con localidades agotadas y miles de fanáticos celebrando este encuentro musical.

La elección de República Dominicana para culminar esta producción tiene un significado especial para ambos intérpretes, quienes han llevado con orgullo sus raíces dominicanas a importantes escenarios internacionales, contribuyendo a la expansión del ritmo que nació en esta tierra, y ya más de un millón y medio de personas alrededor del mundo han podido disfrutar de esta gira.

Más que una serie de conciertos, “Mejor tarde que nunca” ha representado la unión de dos generaciones, dos trayectorias artísticas y una pasión compartida por el género del amargue, acercándolo a nuevas audiencias y consolidando su alcance global.

Temas en colaboración como “Dardo”, “La Amaré” y “Ay! San Miguel”, además de los éxitos que han marcado sus respectivas trayectorias artísticas, integrarán el amplio repertorio que Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán al público dominicano en el cierre de una gira que celebra el legado, la evolución y la vigencia de la bachata en la industria musical internacional.

Los organizadores informaron que las entradas para el espectáculo estarán a la venta a partir de este viernes 27 de noviembre a las 10:00 am, a través de la plataforma digital de Uepa Tickets y en su oficina principal de la avenida Núñez de Cáceres.