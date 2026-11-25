TEHERAN.- El canciller iraní, Abbas Araqchi, acusó a Estados Unidos de obstaculizar el trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

En una publicación difundida en la red social X, Araqchi afirmó que Washington entorpece las actividades de la entidad encargada de supervisar las armas químicas, pese a expresar preocupación por ese tipo de armamento.

El canciller advirtió que la organización podría verse obligada a suspender sus operaciones y reducir programas esenciales, y calificó de vergonzosa la situación que, según dijo, pone deliberadamente en peligro la seguridad mundial.

CRISIS FINANCIERA EN LA OPAQ

La OPAQ enfrenta una crisis financiera por los retrasos en el pago de las contribuciones correspondientes a 2026 de los Estados miembros, en particular Estados Unidos, que no ha abonado la mayor parte de su aporte anual, estimado en unos 17 millones de euros.

La directora general de la organización, Sabrina Dalla Fior, advirtió que, de no recibirse los pagos pendientes, la entidad podría suspender en 2027 algunas actividades de supervisión y destrucción de armas químicas, además de programas de asistencia técnica.

DENUNCIA SOBRE POSIBLES ATAQUES

Mientras, la cadena CNN informó, citando a siete funcionarios estadounidenses que prefirieron el anonimato, que los servicios de inteligencia de ese país habrían detectado planes iraníes para atacar Washington D.C. con bombas sucias y armas químicas.

El 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán que causó la muerte de varios altos funcionarios políticos y militares, incluido el entonces líder supremo Ali Jamenei.

Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico.

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