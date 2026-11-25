SAN SALVADOR.- La aceptación de la candidatura de Nayib Bukele para un tercer periodo parece apuntar mucho más allá de los límites del mandato constitucional en El Salvador. Poco más de un año después de la reforma que instauró la reelección indefinida y amplió la duración de los periodos, el presidente optó sin oposición por la postulación del partido Nuevas Ideas. Así se ha tejido el modelo de exportación del “dictador cool”, como él mismo se ha identificado irónicamente.

“Estábamos allá adentro inscribiendo las candidaturas y recordábamos cuando en el 2018 no nos dejaban inscribir… Antes no había democracia en El Salvador”. Así recordaba Nayib Bukele su primera contienda presidencial, mientras acudía a inscribirse para la tercera el jueves 19 de noviembre.

Cuatro días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacía oficial la candidatura de Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa.

Luego de siete años de su llegada al Gobierno, el ultraderechista de 45 años, que ha hecho de la lucha contra las pandillas su marca personal, se ha postulado por primera vez bajo las renovadas condiciones que su partido, Nuevas Ideas, aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa: reelección indefinida, periodos de seis años en lugar de cinco y supresión del balotaje.

“Necesitamos seis años más”, afirmó frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de inscribirse como el candidato de Nuevas Ideas, una nominación que logró sin oposición en las primarias de julio pasado. Simpatizantes y miembros de su movimiento iban más lejos y clamaban por “40 años más” de Bukele.

Analistas apuntan que podría no ser solo una consigna de campaña, sino un proyecto real. “Según sus propias palabras, no se trata de solo una reelección más”, apunta el politólogo Luis Aguilar.

Con él coincide Tiziano Breda, analista senior para América Latina en el monitor de conflictos ACLED: “Bukele tiene una edad que le permite mirar a su proyecto político a mediano y largo plazo, mientras logre mantener su liderazgo y su popularidad altos y mantener la senda del país en una dirección de niveles de inseguridad bajos y crecimiento económico sostenido”.

El presidente navega solo esta regata. El lunes, cuando su nombre quedó apuntado para la elección del 28 de febrero, su índice de aprobación se ubicaba en 90%. Eso supera el 85% con el que dominó los comicios de 2024, a los que se presentó cuando la Constitución todavía no permitía la reelección.

EL “CAMEO PRESIDENCIAL” Y EL “CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO”

Mientras Bukele rememora los tiempos en que “no había democracia en El Salvador”, la organización humanitaria Cristosal da cuenta de al menos 86 personas encarceladas por motivos políticos, la mayoría de ellos detractores explícitos del presidente.

La lista incluye a Ruth López, una activista conocida por su promoción de la transparencia y la rendición de cuentas; Enrique Anaya, un abogado constitucionalista que señaló irregularidades en el encarcelamiento de López; Fidel Zavala, un defensor de derechos humanos sentenciado a 15 años por una supuesta estafa agravada, y, entre otros, Eugenio Chicas, un expresidente del TSE que en 2017 demandó a Bukele por difamación y luego llegó a un acuerdo extrajudicial que obligó al mandatario a pedirle disculpas públicas.

La organización de derechos humanos WOLA denuncia que, a partir de su segundo periodo, Bukele ha recurrido a “acusar a estas personas de asociaciones ilícitas, un delito específico para la criminalidad organizada y para los grupos como las maras o pandillas. Esto es porque es la única manera de utilizar el régimen de excepción en sus casos y, por ende, limitar las garantías del debido proceso”.

Por casos como los suyos, el sociólogo, docente e investigador de la Universidad de El Salvador Rafael Paz Narváez rechaza la afirmación de que, al ungir a Bukele y abrazar sus políticas, el país ha renunciado a sus propias normas democráticas.

“Hay una oposición civil activa que defiende la institucionalidad o al menos cree que esa institucionalidad tenía una debilidad suficiente para considerar una refundación de la república”, apunta Paz Narváez. “Muchas personas están resistiendo el deterioro de la institucionalidad en el país”.

“La búsqueda de un tercer mandato solo es posible tras las anomalías en el recuento de votos del último proceso electoral, que fueron constatadas por el consorcio Observer Salvador, que documentó criterios dispares para contar papeletas e intimidación por parte del oficialismo”, agrega el experto. «Esas graves anomalías llevaron a la actual correlación en la Asamblea Legislativa, que es la que cambió las reglas que permiten la reelección indefinida”.

El politólogo Luis Aguilar considera que el estilo de Bukele podría ser descrito con el término de “constitucionalismo abusivo”, acuñado por el jurista David Landau para caracterizar mecanismos de reforma que socavan el orden democrático desde adentro.

“Una vez que se remueve a jueces y magistrados, a partir de allí las interpretaciones se hacen a favor del tomador de decisiones”, afirma Aguilar. “Eso es lo que está pasando, y de ahí se genera una brecha entre lo que el régimen dice ser y lo que resulta realmente en la práctica. Esa brecha es la que hay que ver y no la letra de la norma (que permite la reelección)”.

Hoy el camino es mucho menos tortuoso y más expedito para apostar por la continuidad, como señala Breda: “Los subterfugios legales eran necesarios cuando se quería construir la arquitectura constitucional y política que tiene El Salvador hoy, es decir, eran necesarios en 2021, cuando había que justificar la destitución del fiscal general y magistrados de la Corte Suprema, o en 2024 para vender la primera reelección, donde se da definitivamente la ruptura del orden constitucional”.

Hoy, el analista observa que “esas jugadas no son necesarias porque los subterfugios fueron exitosos en su momento y no tuvieron consecuencias demasiado graves”.

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