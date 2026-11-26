SANTO DOMINGO.– La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, aseguró que advirtió personalmente al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara, sobre las preocupaciones del Gobierno estadounidense respecto al proyecto de la empresa vietnamita Viettel, días antes de la firma del contrato de concesión.

La diplomática cuestionó que Gómez Mazara haya ofrecido explicaciones públicas sobre sus conversaciones con funcionarios estadounidenses sin mencionar el encuentro que, según afirmó, sostuvo con ella tres o cuatro días antes de la firma del acuerdo.

“El presidente de Indotel ha hecho un tour mediático para explicar esas conversaciones que él tuvo con varias personas dentro del Gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente, se le olvidó que habló conmigo tres días antes o cuatro días antes de que firmaran con Viettel”, expresó Campos.

INVERSIONISTAS ESTADOUNIDENSES

La embajadora reveló que también comunicó al funcionario las inquietudes de inversionistas estadounidenses interesados en participar en la licitación, quienes consideraban que las condiciones del proceso habían sido diseñadas para excluirlos.

“Algunos inversores estadounidenses que querían competir para esta licitación sentían como que la licitación estuvo escrita como para excluirlos”, afirmó.

Explicó que Gómez Mazara le solicitó evidencias de esos señalamientos y que posteriormente las obtuvo de los inversionistas. Sin embargo, para entonces, el contrato ya había sido firmado.

“Él me pidió evidencia de eso y yo la obtuve de los inversores, pero ya era un fait accompli. Ya habían firmado en los días siguientes”, manifestó.

Campos insistió en que sostuvo una conversación directa con el titular de INDOTEL antes de la firma, aunque este no la mencionó en sus declaraciones públicas.

CONDICIONES DEL ACUERDO

INDOTEL formalizó los contratos de concesión con Claro Dominicana y Viettel Dominicana, tras adjudicar un total de 260 megahercios (MHz) de espectro radioeléctrico, por compromisos económicos conjuntos de US$119.5 millones.

De esa cantidad, US$107 millones corresponden a Viettel, empresa de origen vietnamita que se incorporará al mercado dominicano como nuevo operador, mientras que US$12.5 millones corresponden a Claro Dominicana, cuya concesión existente fue objeto de una adenda.

Las primeras cuotas previstas ascienden a US$19.175 millones: US$16.05 millones de Viettel y US$3.125 millones de Claro. La cuota inicial de la empresa vietnamita equivale a RD$972.5 millones, según la tasa utilizada en el modelo financiero.

an/am