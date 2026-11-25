NUEVA YORK.- El Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior (FEDEE) recordó el coraje, entrega y valentía de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por su férrea oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Lo hizo durante la conferencia “Las Hermanas Mirabal: Una Historia de Heroísmo”, dictada por su presidenta, la doctora Francia Vargas, en la que destacó el legado histórico, político, social y humano de las Mirabal, símbolo de lucha, resistencia y dignidad frente a la dictadura trujillista, cuyo asesinato el 25 de noviembre de 1960 marcó un antes y un después en la historia dominicana y latinoamericana.

MÁRTIRES QUE SE VOLVIERON CRISOLES

Vargas definió a las hermanas Mirabal como «las mártires que se volvieron los crisoles al convertirse en elementos de transformación y de aporte a la democracia en la República Dominicana y América Latina». “Ellas constituyen los símbolos más trascendentales y paradigmáticos de la resistencia contra la opresión política y social que por tantos años han vivido nuestros pueblos y que aún se manifiesta en muchos lugares del mundo”, expresó.

Agregó que el legado de las Mirabal «está vinculado además a la irrupción activa de la mujer en los procesos de lucha y transformación social de mediados del siglo XX».

«Su liderazgo surge de la oposición a la tiranía de Rafael Trujillo Molina, uno de los dictadores más sanguinarios y crueles que ha conocido la humanidad. Fueron martirizadas el 25 de noviembre de 1960 cuando regresaban a sus casas, luego de visitar a sus esposos prisioneros en Puerto Plata por oponerse a dicho régimen dictatorial», indicó.

Recordó que «al momento de ser asesinadas, Patria, Minerva y María Teresa tenían 36, 34 y 25 años respectivamente». «Las tres eran madres oriundas de la provincia de Salcedo y pertenecían a una familia de clase media formada por don Enrique Mirabal y Mercedes Reyes Camilo (doña Chea)», afirmó.

EL CONTEXTO DE UNA ÉPOCA DE DICTADURAS

Vargas explicó que «para comprender la trascendencia de la lucha de estos jóvenes, debemos ubicarnos en el contexto histórico en el cual vivieron y murieron».

«Era una época en la que casi todos los países latinoamericanos estaban gobernados por dictadores, verdugos de sus pueblos, timadores y violadores de los derechos humanos. En el caso de la República Dominicana, estaba gobernada por Rafael Leónidas Trujillo Molina desde 1930, podríamos señalarlo como el peor de todos. Con casi 30 años gobernando el país con puño de hierro, él lo consideraba como su finca personal y al pueblo dominicano como sus peones o jornaleros, se creía con derecho a disponer de la vida y destino de todos», resaltó.

Agregó que «así estaban las cosas cuando el 14 de junio de 1959 un gran grupo de combatientes llamado Ejército de Liberación Dominicana arribó al país con el único propósito de liberar la patria de la tiranía de Trujillo y establecer un régimen democrático. Llegó desde Cuba y estaba integrado por dominicanos, la mayoría exiliados, puertorriqueños, venezolanos, cubanos y americanos».

«Estaban dirigidos por Enrique Jiménez Moya, de 46 años, un líder militar y político. También estaban entre sus dirigentes Delio Gómez Ochoa, cubano, y Juan de Dios Ventura Simó», detalló.

Añadió que «Los Expedicionarios, como también se les llamó, llegaron divididos en tres grupos: uno integrado por 54 combatientes que aterrizó en Constanza en avión que había pertenecido a la Aviación Militar Dominicana y cuyo piloto fue Enrique Jiménez Moya. Y otros dos grupos que juntos sumaban 144 hombres y que llegaron en dos embarcaciones a las playas de Maimón y Estero Hondo respectivamente, de la provincia Puerto Plata».

EL ASESINATO QUE ACELERÓ LA CAÍDA DE TRUJILLO

El asesinato de las Hermanas Mirabal, lejos de constituir una estrategia eficaz para silenciar a los disidentes del régimen dictatorial, produjo el efecto contrario: generó una ola de indignación nacional e internacional y se convirtió en un catalizador fundamental para el descrédito definitivo de Trujillo tanto dentro como fuera del país.

Solo seis meses más tarde, Trujillo fue ejecutado y su régimen entraría en colapso definitivo.

Era la noche del 30 de mayo de 1961, cuando los héroes pusieron en marcha el plan y, tal como le hizo a Las Mirabal, el carro de Trujillo fue interceptado, pero esta vez por héroes ajusticiadores, en el Malecón de Santo Domingo y allí mismo fue ejecutado a tiros por Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, el teniente Amado García Guerrero, Antonio Imbert Barreras y Manuel “Tunti” Cáceres, entre otros.

«Como puede verse, el asesinato de las Hermanas Mirabal fue el acontecimiento que colmó la paciencia de los dominicanos, su sangre derramada no fue en vano. Hoy los restos de Patria, Minerva y María Teresa descansan junto con Manolo en un mausoleo levantado en su honor, en la provincia de Salcedo, el cual es una extensión del Panteón Nacional. Allí también está el Museo de las Mirabal, que se recomienda visitar cuando vayan a República Dominicana», destacó Vargas.

Finalmente, la educadora señaló que «en todos los pueblos del país y en el mundo hay plazas, calles, escuelas y monumentos en honor a las Hermanas Mirabal. Y es que su sacrificio trascendió a su época convirtiéndose en una piedra angular de la memoria democrática dominicana y latinoamericana».

Durante la conferencia se presentó el video del Himno del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con letras y fotos de los inmolados, en lugar de la participación anunciada del héroe nacional Rafael “Fafá” Taveras, quien solicitó que se presentara dicho material.

Asimismo, se proyectaron videos sobre la intercepción de las Hermanas Mirabal y se interpretó una canción a cargo de Demetrina González.

Posteriormente, Minou Tavares Mirabal, la única hija de Minerva Mirabal y Manolo Tavares; el profesor Rafael Santos, ministro de la MESCYT, y el escritor Tony Raful también elogiaron el coraje de las Mirabal y su valioso aporte a la democracia.

LEGADO MUNDIAL

El reconocimiento mundial al legado de las hermanas Mirabal se formalizó en 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a su lucha y sacrificio.

Este acto no solo reivindicó su papel histórico, sino que también situó su figura en un marco global de lucha por los derechos humanos, la igualdad de género y la visibilidad de la violencia estructural contra las mujeres.

En el presente, las Hermanas Mirabal constituyen un referente imprescindible para los estudios sobre democracia, memoria histórica, feminismo, ciudadanía y resistencia civil. Su historia continúa inspirando movimientos sociales, educativos y políticos que reivindican la justicia social, el respeto a las libertades fundamentales, así como la participación activa de la mujer en la vida pública.

«Su legado permanece vivo como un recordatorio de que la democracia y la dignidad humana requieren coraje, conciencia histórica y responsabilidad ciudadana. Su ejemplo trasciende generaciones, afirmando que el verdadero poder reside en la convicción ética y en la determinación de luchar, incluso ante la adversidad más extrema, por la libertad y la justicia», resaltó Vargas.

Dijo que «esta conferencia es un llamado a reflexionar sobre el compromiso que representa mantener viva la memoria de las hermanas Mirabal».

“Las Mirabal son más que un referente histórico, son un ejemplo de coraje, determinación y defensa de los derechos humanos. Su legado nos inspira a continuar luchando por la libertad, la justicia y la igualdad, dentro y fuera de la República Dominicana”, afirmó.

Destacó además el valor educativo y cultural que representa para la diáspora continuar transmitiendo estas enseñanzas a las nuevas generaciones. “Nuestra misión como educadores es asegurar que los jóvenes y la comunidad conozcan esta parte de nuestra historia y la asuman con orgullo. Las Mirabal nos recuerdan que la educación es también una herramienta de liberación y transformación social”, refirió.

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