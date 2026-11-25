Puerto Príncipe, 25 nov.- La sociedad haitiana defiende hoy su independencia frente a la violencia de años impuesta por bandas armadas, aunque reconoce la necesidad de respetar los derechos humanos, declaró el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Los haitianos garantizan también su libertad y seguridad, sin violar la transparencia en las operaciones contra esas pandillas, recordó el jefe de Gobierno ante declaraciones de Amnistía Internacional sobre el despliegue de fuerzas salvadoreñas, añadió el diario Gazzete Haiti.

El líder haitiano contextualizó la cooperación militar entre ambos Estados en el marco de un acuerdo bilateral ante la crisis nacional, al responder al llamado del organismo defensor de los derechos humanos de que las operaciones «se ajusten al derecho internacional».

Fils-Aimé recordó los numerosos abusos cometidos por los grupos armados que operan dentro del país, además de los miles de muertos y heridos durante años en los ataques de las pandillas contra la población y las instituciones oficiales.

El gobernante contestó a declaraciones de Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, quien explicó que la presencia de los militares salvadoreños en Haití está al margen de la Fuerza de Supresión de Bandas autorizada por el organismo mundial.

Esa circunstancia, afirmó la autoridad de Naciones Unidas, implica que los soldados del país centroamericano actúan al margen del mandato y los mecanismos de supervisión de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.

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