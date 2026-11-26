WASHINGTON 26 Nov.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trup, ha expresado este jueves su deseo de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ponga fin a la «agresión militar» que está emprendiendo «contra territorios en toda Europa», tal y como le trasladó la semana pasada durante la cumbre mantenida en Shenzhen, en el sur de China.

Trump, ha explicado, se pasó «mucho tiempo» haciendo entender a Putin que las constantes denuncias de los vecinos de Ucrania sobre la aparición de drones y proyectiles rusos en sus espacios aéreos perjudican a las negociaciones y que el fin de esta amenaza podría facilitar «un rápido entre Rusia y Ucrania».

El jefe de la Casa Blanca mantiene su creencia de que existe «una seria posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz» entre Kiev y Moscú para poner fin a, como lo describe habitualmente, un «baño de sangre que está costando las vidas de miles de personas al mes».

«Me gustaría ver que el presidente Putin pone fin a todas las agresiones militares contra territorios de toda Europa», ha recalcado el presidente estadounidense en este sentido.

«Sería un gran tributo para todos», ha añadido el presidente de Estados Unidos en comentarios publicados en redes sociales tras la conversación que mantuvo ayer por la noche en Florida con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El ex primer ministro neerlandés se reunió este miércoles con Trump en la residencia particular del inquilino de la Casa Blanca en Florida, Mar-a-Lago, en la que abordaron «la importancia de que Rusia evite cualquier acción» que haga crecer la guerra de Ucrania, después de que Rutte haya defendido la gestión de Trump en torno al conflicto.

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