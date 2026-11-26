SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) implementará un operativo especial de seguridad vial con motivo del inicio de Villa Navidad 2026, este jueves en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Explicó que el propósito del operativo es facilitar los desplazamientos vehiculares y peatonales, mantener el orden vial y contribuir a que las familias disfruten de las actividades navideñas de manera segura.

ACCESOS HABILITADOS PARA VILLA NAVIDAD

Por la avenida Máximo Gómez se permitirá la entrada vehicular y peatonal, mientras que por la avenida 27 de Febrero se habilitará la entrada peatonal y la salida vehicular.

Por las avenidas Ortega y Gasset y John F. Kennedy se permitirá tanto la entrada como la salida vehicular y peatonal.

La Digesett advirtió que no estará permitido estacionarse en los alrededores del Centro Olímpico, por lo que las unidades del programa Parquéate Bien y el servicio de grúas estarán realizando operativos permanentes para mantener el orden y la seguridad vial.

Exhortó a los ciudadanos a planificar su llegada, respetar las disposiciones de tránsito y seguir las orientaciones de los agentes desplegados en la zona.

“Disfruta de Villa Navidad con responsabilidad, porque el mejor regalo es llegar a casa”, expresó la institución en un video difundido en las redes sociales.

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