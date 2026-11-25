El Presidente Abinader recibió este miércoles al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En el encuentro participaron otros funcionarios.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, analizaron este miércoles los principales desafíos de la salud global.

Durante un encuentro en el Palacio Nacional, analizaron también las estrategias para fortalecer el sistema sanitario dominicano y las oportunidades de ampliar la cooperación entre el país y el organismo internacional.

Asimismo, hablaron de los proyectos conjuntos que desarrollan la República Dominicana y la OMS, así como las iniciativas de colaboración orientadas a mejorar la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud.

AGENDA SANITARIA PARA 2027

La reunión incluyó además el análisis de la agenda multilateral prevista para 2027 y las perspectivas de cooperación en materia sanitaria, en un contexto marcado por los desafíos que enfrenta la salud pública a escala internacional.

El encuentro formó parte de la visita de cortesía realizada por Ghebreyesus al mandatario dominicano.

En la reunión participaron el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor «Ito» Bisonó, y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en República Dominicana, Julia del Carmen Sánchez.

También estuvieron presentes Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y Raúl Thomas, subdirector general de Operaciones Institucionales y Conformidad de la OMS.

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