Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, ofreció las declaraciones este miércoles durante una entrevista periodística.

SANTO DOMINGO.- Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), propuso establecer una cláusula de responsabilidad fiscal en la Constitución dominicana, ante lo que considera una falta de compromiso del Gobierno con el control del gasto público.

El economista cuestionó la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, promulgada en 2024, y afirmó que no existen razones que justifiquen abandonar las reglas establecidas en esa legislación.

ADVIERTE SOBRE EL GASTO PÚBLICO

Collado Di Franco sostuvo que el Presupuesto General del Estado de 2027 apunta al incumplimiento de la normativa y advirtió que el endeudamiento actual trasladará su costo a las futuras generaciones mediante mayores impuestos.

Propuso reducir un 5 % del presupuesto de cada ministerio y mantener el déficit dentro de los niveles contemplados originalmente. También alertó sobre las presiones de gasto que podrían surgir durante el ciclo político previo a las elecciones de 2028.

5.3 MILLONES DEPENDEN DE INGRESOS DEL ESTADO

El economista adelantó que un estudio del CREES estima que aproximadamente 5.3 millones de personas reciben ingresos recurrentes del Estado. Indicó que la nómina pública supera los 700,000 empleados y que las remuneraciones consumirían más del 40 % de los ingresos tributarios proyectados para 2027.

PLANTEA REFORMA TRIBUTARIA

Defendió una reforma que reduzca el ITBIS y el impuesto sobre la renta, amplíe la base tributaria y elimine gravámenes que distorsionan la actividad económica. A su juicio, simplificar el sistema permitiría estimular las inversiones y generar empleos sin aumentar la carga impositiva.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, respaldó focalizar los subsidios, pero criticó que las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se concentren en combustibles y electricidad sin abordar integralmente el gasto público.

Afirmó que no vislumbra soluciones a las pérdidas de las distribuidoras eléctricas mientras sus administradores puedan recurrir a transferencias del Gobierno para cubrir los déficits, sin asumir mayores compromisos de eficiencia y control administrativo.

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