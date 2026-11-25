TEHERAN 25 Nov.- El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha desmentido una vez más que su país esté en posesión de armas químicas, como ha comenzado a circular en informaciones divulgadas por medios estadounidenses desde la semana pasada, y apunta a Israel como responsable de difundir estas falsedades en un ejercicio de hipocresía.

«Cada acusación es una confesión», ha lamentado Araqchi días después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, hablara de nuevo este pasado martes sobre un posible ataque químico de Irán y planteara la posibilidad de bombardeos preventivos contra la República Islámica para impedir su uso.

Araqchi, en redes sociales, ha recordado en respuesta que «el régimen israelí se ha negado a unirse a cualquier convención que prohíba las armas nucleares, químicas o biológicas» y, además, «posee cientos de ojivas nucleares, ha atacado a siete países de la región y ocupado territorios en tres».

El ministro de Exteriores repudia que el «belicista» Katz haya decidido «atacar descaradamente» a su país, sabiendo que es firmante del Tratado de No Proliferación, Estado miembro de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y, en un ejercicio de memoria histórica, «víctima de las armas químicas suministradas en su día por Alemania Occidental al régimen de Sadam Husein», como lleva denunciando Teherán desde hace años.

«Un régimen armado hasta los dientes con armas de destrucción masiva está acusando a Irán de perseguir armas químicas. Pero como todo el mundo sabe ya: con Israel, toda acusación es una confesión», ha zanjado Araqchi.

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