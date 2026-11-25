EGIPTO 25 Nov.- Al menos 30 personas han muerto y decenas han resultado heridas a causa de un incendio registrado este miércoles en la gobernación de Guiza, en el norte de Egipto, al volcar un camión cisterna que transportaba productos petrolíferos.

El Ministerio de Salud egipcio ha adelantado este balance preliminar de víctimas en un comunicado en el que indica que todos los heridos han sido trasladados a los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, todos al oeste de la capital, El Cairo.

El accidente ha tenido lugar en uno de los túneles del distrito Warraq, cerca de la carretera de circunvalación que rodea las dos ciudades más grandes del país, donde han acudido un total de 39 ambulancias, personal de Protección Civil y Bomberos.

El ministro de Salud, Jaled Abdel Ghaffar, está supervisando la situación, según ha destacado la cartera en una nota difundida por el diario egipcio ‘Ahram’.

De acuerdo a las informaciones de este medio, la principal tesis apunta a que el conductor del camión perdió el control del volante, lo que provocó que se desviara y el vehículo chocara contra la barrera de hormigón de la carretera, antes de explotar e incendiarse.

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