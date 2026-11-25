SANTO DOMINGO. – El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) José Ramón Peralta advirtió que las políticas económicas del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podrían llevar a la quiebra a los productores nacionales.

El miembro del Comité Central del PLD criticó el aumento de los subsidios estatales, el bajo crecimiento económico y los niveles de inflación, al considerar que estas condiciones afectan la producción local.

Durante una entrevista en el programa Buenas Noches Buena Suerte, Peralta también abordó el panorama político y las perspectivas electorales de su organización.

Afirmó que las próximas elecciones se definirán en una segunda vuelta y consideró que hablar de alianzas en esta etapa refleja debilidad política.

Sostuvo que el PLD trabaja para alcanzar el primero o segundo lugar en los comicios y confía en que la gestión de los ocho años del expresidente Danilo Medina y la estructura partidaria contribuirán a ese objetivo.

En otro orden, Peralta reiteró que el expediente judicial presentado en su contra buscaba afectar políticamente a Medina. Aseguró que algunos sectores pretendían apartarlo de la actividad política, pero afirmó que continuará en el escenario público.

«No me van a sacar, por eso he vuelto, porque yo salgo cuando yo quiera, no cuando otro quiera», expresó.

El dirigente concluyó que su partido necesita su participación y descartó abandonar la política por la persecución que, según dijo, enfrentó.

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