Puerto Príncipe, 25 nov.- Unos tres mil 200 haitianos murieron antes de llegar los dos mil soldados de El Salvador, independientes de sus fuerzas autorizadas por la ONU, tras el secuestro de cuatro de sus aerotécnicos, reportó hoy un diario local.

Los nacionales cayeron seis meses antes bajo el fuego de pandillas armadas, en el mismo territorio del país donde fueron desplegados los efectivos de la nación centroamericana, añadió el periódico Gazette Haiti, basado en un panel de expertos de la ONU.

El reporte de los especialistas de Naciones Unidas contabiliza también mil 551 heridos registrados en el país caribeño a causa de la violencia de las bandas armadas, entre octubre de 2025 y abril de 2026.

Un 65 por ciento de las muertes fueron en operaciones oficiales, mientras otro 30 por ciento fue por ataques de bandas armadas, explica el informe, presentado al Consejo de Seguridad en cumplimiento de una resolución sobre investigaciones hasta el 10 de julio.

Los restos de los presuntos miembros de las pandillas fueron quemados por residentes indignados contra sus crímenes, y forman una pila en el barrio metropolitano de Pétion-Ville, precisó Gazette Haiti.

Un total de 613 personas, 214 de ellas sin vínculos con las bandas, murieron entre el 6 de marzo y el 31 de julio últimos, según el Panel de Expertos de la ONU sobre la situación encontrada por los salvadoreños en Haití.

Otras 375 resultaron heridas, 139 ajenas a los grupos armados, de acuerdo con el documento difundido por la publicación haitiana.

El contingente de unos dos mil salvadoreños arribó a Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos pertenecientes a sus tropas de la ONU en este país secuestrados por las pandillas criminales el 18 de octubre.

of-am