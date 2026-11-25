CARTAGENA, Colombia.- Las autoridades colombianas rescataron con vida a todas las personas que permanecían secuestradas en un supermercado de la cadena Éxito, en la ciudad de Cartagena, tras más de 16 horas de tensión por la toma del establecimiento por parte de hombres armados.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó el resultado del operativo durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre y destacó la actuación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

«Se logró el rescate de todos los secuestrados», informó el mandatario en un mensaje difundido mediante un video en sus redes sociales, en el que calificó la intervención como una operación exitosa.

El procedimiento concluyó alrededor de la 1:30 de la madrugada, luego de que las fuerzas de seguridad ingresaran al establecimiento comercial para liberar a las personas retenidas.

Uno de los presuntos secuestradores murió durante la intervención, mientras que otros dos fueron detenidos, según informaciones de las autoridades.

EL SECUESTRO COMENZÓ DURANTE UN INTENTO DE ASALTO

La emergencia comenzó el martes 24 de noviembre, poco después de las 8:00 de la mañana, cuando varios hombres armados intentaron asaltar un vehículo de transporte de valores.

Al ser detectados por los sistemas de seguridad, los sospechosos huyeron y se refugiaron en el supermercado Éxito, ubicado en el sector La Castellana, donde tomaron como rehenes a empleados y clientes.

Durante el desarrollo de la crisis, algunas personas fueron liberadas, mientras las autoridades mantenían desplegado un amplio dispositivo policial y militar en los alrededores del establecimiento.

El presidente explicó que autorizó la intervención después de evaluar la situación con los altos mandos militares y policiales. Según indicó, los secuestradores tuvieron la oportunidad de entregarse y liberar a los rehenes, pero rechazaron esa posibilidad.

RESCATADOS REGRESAN CON SUS FAMILIAS

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que las personas rescatadas se encontraban sanas y salvas y que regresarían con sus familiares, luego de las evaluaciones médicas y físicas correspondientes.

Las autoridades señalaron que en el operativo participaron unidades especializadas de la Policía, incluidos comandos de operaciones especiales, en coordinación con las Fuerzas Militares.

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