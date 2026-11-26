SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) ratificó que el mercado dominicano cuenta con disponibilidad suficiente de carne de cerdo para satisfacer la demanda durante la temporada navideña, a precios asequibles para los consumidores.

Al mismo tiempo, respaldó a los productores nacionales y las iniciativas dirigidas a fortalecer la porcicultura del país.

El presidente de la entidad, Iván García, informó que la pierna de cerdo se comercializa entre RD$90 y RD$130 la libra, dependiendo del establecimiento, lo que permite a las familias dominicanas adquirir este producto tradicional de la cena navideña a precios accesibles.

80% DEL CERDO QUE SE CONSUME ES IMPORTADO

En un encuentro convocado por el ministro de Agricultura, García explicó que el 80% del consumo nacional de carne de cerdo corresponde a productos importados, mientras que la producción local representa aproximadamente el 20%, situación que se produjo luego del brote de peste porcina africana registrado en julio de 2021, que provocó el sacrificio de una parte considerable de la población porcina nacional.

En ese sentido, valoró el esfuerzo de los productores que han trabajado para recuperar sus operaciones y aumentar la participación de la producción dominicana en el mercado, destacando que la Federación Dominicana de Comerciantes respalda ese proceso y aspira a que el país pueda recuperar progresivamente una mayor capacidad de producción local.

SEGUIMIENTO AL MERCADO Y COMPROMISO PARA 2027

Durante el encuentro también se abordó la situación de los productores que actualmente disponen de unos 13 mil cerdos con pesos superiores a los 120 kilogramos, cuyos precios de venta han experimentado una reducción de RD$180 a RD$135 por kilogramo, situación que motivó la solicitud de un encuentro con las autoridades agrícolas.

Como parte de los temas tratados, los productores quedaron en presentar un plan de trabajo para 2027, mediante el cual asumirían el compromiso de incrementar entre un 10% y un 20% su capacidad de producción, contribuyendo así a la recuperación progresiva del sector porcino nacional.

Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer la Comisión Nacional Porcina, con la participación de los distintos sectores vinculados a la actividad, a fin de dar seguimiento mensual a los niveles de producción, comercialización e importación de carne de cerdo.

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