SANTO DOMINGO.- Con motivo del Día Nacional del Merengue habrá hoy espectáculos en esta capital con una amplia programación artística que reunirá a destacadas figuras del género en dos escenarios: el Faro a Colón, en Santo Domingo Este, y el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Uno de los principales atractivos será el espectáculo «Merengueros, el Festival», que congregará a más de 20 artistas de diferentes generaciones en el Faro a Colón, a partir de las 5:00 de la tarde, con entrada gratuita.

La cartelera estará encabezada por Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Pochy Familia, Omega, Kinito Méndez y Ala Jazá, junto a El Conjunto Quisqueya, Jossie Esteban, Dioni Fernández, Checho Rosario, Zulinka y Miguel, El Jeffrey y Aníbal Bravo.

También subirán al escenario Rafely Rosario, Ebenezer Guerra, Rusbelt, Tito Swing, Didí Hernández, El Cata y Raquel Arias, entre otros exponentes. La producción del evento está a cargo de Alberto Cruz Management.

GALA EN EL TEATRO NACIONAL

Como parte de las actividades conmemorativas, el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, celebrará una gala artística en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 8:30 de la noche.

La presentación, bajo el lema «El merengue nos une», contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Ballet Folklórico Nacional y la agrupación Las Chicas.

La jornada busca resaltar la trascendencia del merengue como expresión de la identidad cultural dominicana y reconocer el aporte de sus intérpretes y músicos de distintas épocas.

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