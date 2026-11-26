PUERTO PRÍNCIPE.- La Fuerza de la ONU en Haití para la Supresión de Pandillas (FSP) mantiene hoy sus avances dentro del terreno de operaciones, en especial en la nororiental comuna de Gros-Morne, destacó un medio local.

La entidad militar integrada bajo los auspicios del organismo mundial logra victorias frente a los irregulares, sobre todo en la localidad septentrional de Pandou, donde enfrentó a la banda Kokorat San Ras, añadió el diario Gazette Haiti.

ARMAS INCAUTADAS Y OPERATIVO CONJUNTO

Numerosas armas y municiones fueron incautadas durante la avanzada por los alrededor de dos mil efectivos de la FSP, junto a los de la Policía y el Ejército, y a una cifra similar de soldados salvadoreños enviados para liberar a cuatro aerotécnicos de este país capturados por las bandas.

El operativo en Pandou se convierte en uno de los golpes más importantes de las últimas semanas contra Kokorat San Ras, una de las bandas que ha mantenido en zozobra a la zona norte de Haití, con controles territoriales, ataques a comunidades y secuestros.

AUMENTAN LOS SECUESTROS

Las fuerzas del orden enfrentan también otras acciones de los irregulares, entre ellas el aumento de los secuestros de personalidades, mediante el pago en efectivo de los rescates, método preferido por los captores.

Otra forma de cobro para liberar a los prisioneros es la exigencia por las bandas de que los familiares de las víctimas paguen el dinero de los rescates mediante sucursales bancarias.

Ese cambio en el método de cobro refleja cómo las pandillas han ido sofisticando su forma de operar: ya no solo exigen efectivo en puntos clandestinos, sino que también utilizan el sistema bancario formal para recibir los rescates, lo que dificulta su rastreo y aumenta el riesgo para las familias.

El avance en Gros-Morne muestra que la FSP, junto a la Policía Nacional de Haití, el Ejército y el contingente salvadoreño, está logrando recuperar terreno en zonas que por meses estuvieron bajo control de las bandas, aunque el aumento de los secuestros confirma que la amenaza sigue activa y en transformación.

jt-am