PUERTO PRÍNCIPE.- La Fuerza de la ONU en Haití para la Supresión de Pandillas (FSP) mantiene hoy sus avances dentro del terreno de operaciones, en especial en la nororiental comuna de Gros-Morne, destacó un medio local.
La entidad militar integrada bajo los auspicios del organismo mundial logra victorias frente a los irregulares, sobre todo en la localidad septentrional de Pandou, donde enfrentó a la banda Kokorat San Ras, añadió el diario Gazette Haiti.
ARMAS INCAUTADAS Y OPERATIVO CONJUNTO
Numerosas armas y municiones fueron incautadas durante la avanzada por los alrededor de dos mil efectivos de la FSP, junto a los de la Policía y el Ejército, y a una cifra similar de soldados salvadoreños enviados para liberar a cuatro aerotécnicos de este país capturados por las bandas.
El operativo en Pandou se convierte en uno de los golpes más importantes de las últimas semanas contra Kokorat San Ras, una de las bandas que ha mantenido en zozobra a la zona norte de Haití, con controles territoriales, ataques a comunidades y secuestros.
AUMENTAN LOS SECUESTROS
Las fuerzas del orden enfrentan también otras acciones de los irregulares, entre ellas el aumento de los secuestros de personalidades, mediante el pago en efectivo de los rescates, método preferido por los captores.
Otra forma de cobro para liberar a los prisioneros es la exigencia por las bandas de que los familiares de las víctimas paguen el dinero de los rescates mediante sucursales bancarias.
Ese cambio en el método de cobro refleja cómo las pandillas han ido sofisticando su forma de operar: ya no solo exigen efectivo en puntos clandestinos, sino que también utilizan el sistema bancario formal para recibir los rescates, lo que dificulta su rastreo y aumenta el riesgo para las familias.
El avance en Gros-Morne muestra que la FSP, junto a la Policía Nacional de Haití, el Ejército y el contingente salvadoreño, está logrando recuperar terreno en zonas que por meses estuvieron bajo control de las bandas, aunque el aumento de los secuestros confirma que la amenaza sigue activa y en transformación.
jt-am
Sin embargo, por ahí anda el dictador y baboso de El Salvador haciendo alardes en las redes, con tres soldados mal entrenados, diciendo que terminará con las pandillas.
Solo su mente y los monos creen eso.
Lo primero es, que todo soldado que llegue a Haití, debe ser puesto bajo el mando de la ONU.
Segundo, la cantidad de hombres salvadoreños no cubre un barrio.
……………………su atribuyen el esxito de Bukele Buenos para nada.
Por primera vez la ONU anuncia avances contra las bandas, justamente ahora cuando Bukele los ha dejado en evidencia, que nunca habian hecho nada real en ese sentido, ahora sienteh verguenza como un pais muy pequeño los esta enseñando a trabajar.
LAS TRIBUS HAITIANAS SE SIENTEN HUMILLADAS Y DESPRECIADAS POR LOS BLANCOS CUANDO SE LES DENOMINA COMO BANDAS.
Payasos, porque no le dan el crédito a Bukele?
Bueno Bukele puso rápida a la inservible ONU y al ejército y policía haitianos que estaban en bulto y mareo mientras las bandas genocidas se comían la población haitiana.
DE QUE ONU???????
DE BUQUELE, VAMOS A SER CLARO
Que descarado son los de la ONU despues de 20añ0s y millones de dolares, sin hacer nada ahora que Bukele esta resolviendo dicen que son ellos, la ONU y un papel de baño es lo mismo, solo silven para una sola cosa
Ahora la onu se quiere coger el mérito…Y este periódico le hace coro…CADA DÍA ME CONVENZO MÁS, DE QUE SAÚL ES COMUNISTA…BUKELE ES EL LIBERTADOR DE HAITÍ…
Sera el ejercito de Bukele