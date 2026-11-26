SANTO DOMINGO.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, consideró que los partidos políticos mayoritarios reciben recursos suficientes para mantener sus estructuras y desarrollar sus actividades institucionales.

Sus declaraciones se producen en medio del reclamo de las organizaciones políticas, agrupadas en el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom), que exigen aumentar a 3,498.7 millones de pesos la partida contemplada en el Presupuesto General del Estado de 2027.

La propuesta presupuestaria del Gobierno establece 1,750.9 millones de pesos para el financiamiento de las organizaciones, casi la mitad de lo solicitado por el sector político.

Paliza, quien concluyó recientemente su gestión como presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), aclaró que hablaba a título personal y no en representación del Gobierno ni de su organización.

Aunque reconoció que la democracia requiere recursos económicos, sostuvo que las asignaciones recibidas por los partidos mayoritarios en años anteriores han sido cuantiosas y suficientes para su funcionamiento.

El funcionario planteó que las organizaciones deben revisar los montos establecidos por ley y discutir posibles cambios con la sociedad.

El reclamo de Fopppredom se fundamenta en el artículo 224 de la Ley 20-23, que establece una asignación equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales en años no electorales y al 0.5 % durante los procesos electorales.

Mientras tanto, legisladores de oposición también han solicitado revisar el proyecto presupuestario de 2027 y actualizar sus proyecciones económicas.

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