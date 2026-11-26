POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Un gobierno puede aprobar presupuestos, poner en marcha programas, inaugurar obras y presentar informes en los que numerosas metas aparecen cumplidas. Pero hay una pregunta que debería ocupar el centro de toda evaluación pública: ¿qué cambió realmente en la vida de los ciudadanos y cuánto contribuyeron esas decisiones a producirlo?

Administrar y gobernar no son exactamente lo mismo. Administrar supone organizar recursos, cumplir procedimientos y ejecutar actividades. Gobernar exige demostrar qué resultados producen esas actividades y, cuando no alcanzan los objetivos, identificar las causas y corregir las deficiencias.

La diferencia es sustancial. Un establecimiento de salud puede aparecer abastecido sin que eso garantice que el paciente encontró el medicamento cuando lo necesitó. Una dependencia puede cumplir sus metas administrativas mientras persisten las necesidades que justificaron su existencia.

El problema comienza cuando la actividad se presenta como resultado, el cumplimiento de una meta se interpreta como solución y la publicación de un informe se confunde con la rendición de cuentas. La gestión pública termina evaluándose por sus registros, no por las necesidades que debía atender.

Los propios informes oficiales permiten examinar esta distancia. En su evaluación del desempeño presupuestario de 2024, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informó que recibió 207 autoevaluaciones de 210 unidades ejecutoras y que 569 productos fueron incluidos en las autoevaluaciones, de los 592 programados. El mismo informe señaló que en el 12 % de los casos con desviaciones físicas y financieras no se presentó explicación.

La evaluación correspondiente a 2025, publicada en marzo de 2026, registró una reducción de esos casos al 9 % y reportó 203 autoevaluaciones de 206 previstas. Es un avance que debe reconocerse. Pero ese 9 % de casos sin justificación todavía exige explicación. Mejorar el registro no demuestra, por sí solo, que las desviaciones se corrigieran ni que mejoraran los servicios.

El informe de ejecución de enero a septiembre de 2026, con cifras preliminares, muestra que el Ministerio de Interior y Policía reportó 6,126 zonas con patrullaje focalizado frente a una meta de 6,165, equivalente al 99.4 %. También registró 40,589 denuncias resueltas frente a una meta de 44,400, un 91.4 %. Son productos operativos relevantes, pero no demuestran por sí solos una reducción de los delitos, el esclarecimiento de investigaciones ni mayor seguridad. La tabla tampoco define qué estándar permite considerar resuelta una denuncia.

En salud, el mismo informe registró 2,044 establecimientos como abastecidos de medicamentos frente a una meta de 2,040. Cumplir esa meta no demuestra disponibilidad continua, dispensación oportuna ni mejores resultados sanitarios. Abastecer un establecimiento es necesario; garantizar que el paciente reciba el tratamiento que necesita es una exigencia distinta.

No se trata de negar los avances, sino de exigir que cada indicador demuestre lo que realmente mide. Un producto administrativo puede ser valioso sin equivaler al resultado final que la ciudadanía espera. Tampoco corresponde atribuir toda desviación a negligencia, burocracia o corrupción.

Los informes reconocen causas como cambios en la demanda, retrasos en las compras y modificaciones de planificación. Cada caso exige evaluación. Lo inadmisible es que una desviación permanezca sin aclaración o que su explicación no conduzca a una decisión cuando corresponde corregir.

La Ley 18-24 establece, en su artículo 69, que las recomendaciones de auditoría son obligatorias y están sujetas a seguimiento y evaluación permanente. La Cámara de Cuentas publica información sobre ese seguimiento; sin embargo, lo consultado no permitió verificar un consolidado cuantificado y desagregado de recomendaciones cumplidas, pendientes y evidencias de cierre. Esto no significa que no se apliquen; significa que falta información pública suficiente para comprobarlo.

La responsabilidad por los resultados exige una cadena que no puede romperse: qué se decidió, qué recursos se asignaron, quién debía ejecutar, qué se hizo, qué resultado se obtuvo y qué se corrigió. Cuando esa secuencia se fragmenta, cada dependencia puede exhibir el cumplimiento de su tarea mientras nadie responde por el resultado completo.

La evaluación pública debe relacionar presupuesto y ejecución física, actividades y resultados, metas y necesidades ciudadanas. Debe identificar responsables, plazos y medidas correctivas, y comprobar si funcionaron. La tecnología puede facilitar el seguimiento; no sustituye la responsabilidad de quienes deciden y administran.

Gobernar implica aceptar que no todas las decisiones producirán los efectos previstos. La competencia pública no consiste en aparentar que nunca se falla, sino en reconocer las desviaciones, explicar sus causas, modificar lo necesario y demostrar que la corrección funcionó. Un Estado que aprende no oculta sus incumplimientos ni convierte sus evaluaciones en trámites: las utiliza para mejorar sus decisiones.

La ciudadanía no necesita únicamente saber cuánto se presupuestó, cuánto se gastó o cuántas actividades se realizaron. Necesita conocer qué se consiguió, quién respondió por ello y qué cambió cuando los resultados no fueron los esperados.

Gobernar no es anunciar lo que se hará ni demostrar cuánto se ha hecho. Es responder por lo decidido, demostrar lo conseguido y corregir aquello que no produjo el resultado esperado. Porque un Estado que no aprende de sus incumplimientos convierte sus promesas en decepciones recurrentes para sus ciudadanos.

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