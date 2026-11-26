POR MARIA ESTELA DE LEON

Prefiero iniciar esta reflexión, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando una realidad estremecedora: según el Observatorio sobre Violencia contra las Mujeres del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), al menos 2, 258 mujeres y niñas fueron asesinadas por la violencia de género. De enero al 10 de noviembre de 2026 se registraron 88 feminicidios.

La violencia contra las mujeres no termina con el asesinato. Continúa en el sufrimiento de los hijos que quedan en la orfandad, en el dolor de las familias que reclaman justicia y, muchas veces, en la exposición pública de las víctimas, cuyas historias y fotografías se convierten en objeto de especulación y morbo.

En la República Dominicana, esta realidad revela no sólo las deficiencias de las políticas de prevención y protección, sino también una preocupante tendencia a invisibilizar a los agresores y trasladar a las víctimas y sus familias el peso de una violencia que no pudieron evitar.

Detrás de cada número hay una vida truncada, familias destrozadas y más de un centenar de niños, niñas y adolescentes que, en lo que va de año, han perdido a sus madres, quedando marcados por las profundas heridas emocionales de una de las experiencias más dolorosas que puede afrontar un ser humano: la orfandad.

A ese sufrimiento se suma el de padres, madres, hermanos y demás familiares, quienes, además de enfrentar el dolor irreparable de la pérdida, deben encontrarse una y otra vez con los responsables de esos crímenes en los tribunales.

Allí, sentados en bancos fríos, tienen que revivir los acontecimientos, escuchar relatos dolorosos y esperar que finalmente se haga justicia “si es que el agresor no se suicida”. Una justicia que, en muchos casos, no llegó a tiempo para proteger a sus hijas y evitar que fueran asesinadas.

Mientras tanto, una sociedad parece limitarse a observar y contar los cadáveres de mujeres que, en numerosas ocasiones, denunciaron, pidieron ayuda o vivieron bajo amenazas sin encontrar la protección necesaria. El Estado no logró garantizar el derecho a la vida, y las instituciones responsables de prevenir la violencia y protegerlas no consiguieron impedir estos desenlaces. Pero hay otra forma de prolongar la violencia: convertir el dolor de las víctimas y sus familias en un espectáculo público.

Después de cada feminicidio, las redes sociales, las plataformas digitales y algunos medios de comunicación reproducen fotografías de las mujeres asesinadas, muchas veces sin consideración por su dignidad, la intimidad de sus familiares ni el sufrimiento de sus hijos. Se difunden imágenes, historias personales y detalles de sus vidas sin medir las consecuencias de esa exposición.

Esta práctica revela una profunda falta de empatía y pone de manifiesto la pérdida de valores relacionados con el respeto, la solidaridad y la dignidad humana. Las mujeres asesinadas no son imágenes para alimentar la curiosidad pública, ni sus tragedias deben convertirse en contenido para el consumo colectivo.

Detrás de cada una hay hijos, padres, hermanos y familias que merecen respeto, no una nueva forma de humillación y sufrimiento. Es necesario, por tanto, abordar esta problemática desde una perspectiva diferente, que evite la revictimización de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales.

Este enfoque debe desplazar la atención de la exposición de las víctimas hacia la identificación y visibilización de los agresores, la responsabilidad de quienes ejercen la violencia y las omisiones institucionales que permiten que estos crímenes se repitan.

¡Por Dios, no más galerías fotográficas de mujeres asesinadas! Es hora de dejar de convertir a las víctimas en protagonistas de un espectáculo y comenzar a exigir responsabilidades a quienes las agredieron, a quienes ignoraron sus denuncias y a las instituciones que no cumplieron con su deber de protegerlas.

Como sociedad, deberíamos avergonzarnos de que alrededor 88 mujeres no puedan regresar este año a sus hogares y abrazar a sus familias. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vida? ¿Dónde están las políticas efectivas de prevención? ¿Qué responsabilidad asumimos frente a la indiferencia y al silencio?

La pasividad social, la debilidad institucional y la falta de empatía también contribuyen a perpetuar este flagelo. No podemos ser indiferentes a una tragedia que nos compromete. Estas cifras admiten varias lecturas. La primera es que, en materia de prevención de la violencia contra las mujeres, el Estado dominicano tiene una deuda profunda con las mujeres.

La magnitud de los feminicidios evidencia las limitaciones de las políticas públicas y la incapacidad de los mecanismos de protección para responder oportunamente a las situaciones de riesgo.

La segunda desvela que el sistema educativo, tiene deficiencia para crear conciencia social, ciudadanía responsable, capaces de relacionarse desde el respeto, la igualdad, tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos. También, desmontar los patrones culturales de dominación y promover relaciones libres de violencia debe constituir una prioridad nacional. Es necesario revisar el desempeño de las instituciones gubernamentales responsables de la educación, la prevención y la protección de las mujeres.

Las políticas públicas no pueden limitarse a reaccionar después de cada asesinato; deben anticiparse a la violencia, identificar los factores de riesgo, garantizar atención oportuna y ofrecer protección efectiva a quienes denuncian agresiones físicas y amenazas.

Este día, que convoca a la reflexión y a la acción en todo el mundo, debe servir para que los Estados revisen sus políticas públicas de prevención, evalúen la efectividad de los mecanismos legales, examinen las actuaciones del sistema de justicia y promuevan las transformaciones educativas y culturales necesarias para erradicar la violencia de género. También, debe ser un llamado a la sociedad para que abandone la indiferencia, deje de revictimizar a las mujeres y comprenda que el respeto a su dignidad no termina con sus vidas.

No basta con sumar las mujeres asesinadas. Hay que impedir que sigan muriendo, proteger a quienes están en peligro, exigir responsabilidades a los agresores y garantizar que ninguna familia tenga que revivir su tragedia ante la indiferencia de las instituciones y de la sociedad.

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