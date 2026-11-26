SANTO DOMINGO.- Las Estrellas Orientales protagonizaron la mayor victoria de la jornada de este miércoles en el béisbol profesional dominicano, al aplastar 14-3 a los Tigres del Licey, en una cartelera en la que también triunfaron las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao.

Los orientales desplegaron una contundente ofensiva para superar ampliamente a los azules, mientras las Águilas vencieron 9-2 a los Leones del Escogido y los Gigantes se impusieron 3-1 a los Toros del Este.

ÁGUILAS SE IMPONEN CON TRES JONRONES

Las Águilas Cibaeñas contaron con una destacada actuación de Santiago Espinal, quien conectó dos cuadrangulares, y de Jasson Domínguez, que también sacó la pelota del parque, para conducir el triunfo 9-2 sobre los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Espinal disparó sus jonrones en el quinto y sexto episodios, el segundo con dos compañeros en circulación, mientras Domínguez abrió la ofensiva aguilucha con un vuelacercas en el tercer capítulo.

J. C. Escarra también sobresalió con un triple, un doble y tres carreras impulsadas. Las Águilas consiguieron así su tercera victoria consecutiva y mejoraron su récord a 12-19. El Escogido sufrió su sexta derrota al hilo y quedó con marca de 17-14.

GIGANTES SUPERAN A LOS TOROS

En el estadio Julián Javier, los Gigantes del Cibao derrotaron 3-1 a los Toros del Este, respaldados por la ofensiva de Pablo Reyes, quien bateó dos imparables en tres turnos e impulsó una carrera.

Reyes produjo una de las dos anotaciones de los francomacorisanos en el segundo episodio mediante un elevado de sacrificio. Deyvison De los Santos anotó la otra por un error defensivo. En el cuarto, Pascanel Ferreras conectó un doble remolcador para ampliar la ventaja.

Miguel Ullola se acreditó la victoria, Carlos Rodríguez cargó con la derrota y Hansel Robles consiguió el salvamento. Los Gigantes mejoraron su registro a 16-15, mientras los Toros cayeron a 11-20.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Estrellas Orientales 14, Tigres del Licey 3.

Águilas Cibaeñas 9, Leones del Escogido 2.

Gigantes del Cibao 3, Toros del Este 1.

POSICIONES SERIE REGULAR

EQUIPO J G P PCT DIF 31 19 12 .613 – 31 18 13 .581 1 31 17 14 .548 2 31 16 15 .516 3 31 12 19 .387 7 31 11 20 .355 8

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