SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, acusó al Gobierno de utilizar los factores internacionales como justificación de su ineficiencia frente a las dificultades económicas del país.

Durante una entrevista en el programa Panorama de la Mañana, Pujols sostuvo que todos los gobiernos enfrentan crisis externas, pero afirmó que corresponde a las autoridades administrar sus efectos y buscar soluciones.

El dirigente señaló que la actual gestión maneja un presupuesto cercano a los dos billones de pesos, pero enfrenta una creciente rigidez financiera por el endeudamiento y el aumento del gasto corriente, lo que limita las inversiones y la ejecución de políticas públicas.

Indicó que el servicio de la deuda representa unos 422 mil millones de pesos anuales, equivalentes a más de mil millones diarios. También cuestionó la situación del sector eléctrico, cuyo déficit estimó en 2,000 millones de dólares, unos 120 mil millones de pesos.

Pujols atribuyó el deterioro del sistema energético al incremento de las pérdidas, que, según afirmó, pasaron de 27 % al inicio de la actual administración a 44 %.

Sobre el papel de la oposición, reconoció que necesita mayor contundencia política, aunque defendió la posición del PLD y aseguró que la organización presenta propuestas semanales con soluciones viables y medibles para distintas áreas del Gobierno.

Asimismo, citó las denuncias relacionadas con SeNaSa como parte de la labor de fiscalización que desarrolla el partido.

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