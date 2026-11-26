SANTO DOMINGO.-La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabeza el ranking latinoamericano de alcaldes capitalinos correspondiente a noviembre de 2026, con una valoración positiva de 57.1 %, según un estudio de CB Global Data.

Mejía ocupa el primer lugar de la medición, seguida por Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con 56.8 %, y Celina Leão, de Brasilia, quien alcanza un 51.6 %.

El informe sitúa a la ejecutiva municipal dominicana como la mejor valorada entre los alcaldes de las capitales latinoamericanas incluidos en el estudio.

En el extremo inferior aparecen César Dockweiler, de La Paz, con 24.1 %; Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con 25.7 %, y Pabel Muñoz, de Quito, con 32.6 %.

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