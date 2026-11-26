Si queremos una cultura de paz allá afuera, en las calles, debemos empezar por construir los fundamentos de los valores dentro de las familias. La paz se cultiva en el hogar.

Por tanto, defender la paz exige tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres. El trato que reciben define nuestra verdadera estatura moral; por eso, cada agresión en su contra es una herida abierta a la dignidad humana. Ninguna sociedad puede construir un futuro próspero sobre los cimientos de la violencia.

Enfrentar este fenómeno no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos y las autoridades, sino un deber de cada ciudadano. Como sociedad, debemos comprender que este dolor no les pertenece solo a ellas. Cada muerte violenta de una mujer cubre de un luto traumático no solo a su familia, sino a todo el entramado social, evidenciando una falla colectiva en los sistemas de protección.

El peligro de la indiferencia

Este mal, que a menudo crece de forma silenciosa en el seno de las familias, suele ser el desenlace fatal de una larga historia de maltratos observados con indiferencia. Evadir o negar estas realidades solo agrava el problema.

Ser parte activa de la solución exige comenzar por un cambio sincero en nuestras propias actitudes, erradicando cualquier conducta que genere o normalice la discriminación. Asumir posturas insensibles nos convierte en cómplices por omisión y erosiona el principio de la vida como bien supremo. Estamos llamados a ser vigilantes y agentes multiplicadores de una convivencia basada en el respeto.

De la rivalidad al respeto mutuo

Las relaciones entre hombres y mujeres deben sustentarse en la equidad y el apoyo mutuo, nunca en dinámicas de poder. Comprender que la rivalidad entre ambos sexos solo genera daño es fundamental para avanzar.

Como sociedad, urge decir un «basta» firme ante los rostros de tantos hijos que quedan huérfanos y marcados emocionalmente por esta tragedia. Ignorar a estas víctimas es un acto deshumanizante que no podemos permitirnos relegar al olvido.

Educar y amar para transformar

Es vital recordar una verdad sencilla pero profunda: amar no es dañar ni destruir, sino edificar. Quien ama protege, respeta y construye espacios de seguridad y alegría. Cuando amamos con transparencia, convertimos nuestros hogares en verdaderos refugios de paz.

Para lograr este cambio, debemos asumir compromisos claros:

ü Erradicar la violencia del hogar: El maltrato jamás debe ser tolerado ni normalizado en la relación de pareja ni en la dinámica familiar.

ü Priorizar el diálogo: La búsqueda de consensos debe ser nuestra principal herramienta para resolver los conflictos.

ü Educar en valores: La crianza de las nuevas generaciones debe cimentarse en la empatía, la igualdad y el respeto.

El dolor que deja la violencia contra la mujer no es un asunto privado, sino una fractura colectiva que nos interpela a todos. Sanar estas heridas requiere más que buenas intenciones: demanda justicia, educación y un compromiso firme para erradicar cualquier forma de agresión desde la raíz.

El futuro sin violencia no llegará por sí solo. Se construye hoy, levantando la voz y asegurando que ninguna mujer tenga que volver a sufrir en silencio. Porque la violencia contra las mujeres nos duele a todos: ¡ni una menos, ni una más!

Este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el llamado a la acción exige pasar de las palabras a la responsabilidad compartida. Erradicar esta violencia requiere que cada ámbito de la sociedad asuma su papel.

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