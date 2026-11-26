SANTO DOMINGO.– El Festival Minutos Escénicos celebrará su segunda edición del 27 al 29 de noviembre en el Centro Cultural Banreservas, con una programación gratuita que incluye obras teatrales, talleres y conversatorios.

El encuentro, dedicado al teatro breve, comenzará este viernes a las 7:00 de la noche con un acto inaugural y la presentación de Aishiteru, una propuesta circense dirigida por Iayatac Javier. La entrada será libre y no requerirá reservación.

La iniciativa, creada por las gestoras culturales Yelidá Díaz y Eva Aracena, a través de YEVARTE, busca ampliar el acceso a las artes escénicas y promover nuevas oportunidades para los talentos dominicanos.

La agenda del sábado incluirá los talleres Magia al instante, impartido por Ricky Ran, y El cuerpo en escena, a cargo de Edison Alcántara. También subirán a escena Victoria, corazón de poema, Junta de vecinas y Punto ciego, además de un conversatorio sobre las oportunidades del teatro breve.

Para el domingo están programadas las obras Luma en el Caribe Mágico, Tanatosis y Miss Capotillo, junto con el diálogo El teatro corto y la idiosincrasia dominicana, con Bryan Terrero y Robelitza Pérez.

Bajo el lema «Mucho teatro en pocos minutos», el festival apuesta por montajes de corta duración que abordan experiencias cotidianas, problemáticas sociales y aspectos de la identidad dominicana.

La actividad cuenta con la colaboración del Centro Cultural Banreservas. Los interesados pueden consultar la programación y sus actualizaciones en Instagram, a través de @festivalminutosescenicos.

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