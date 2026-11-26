La democracia, ejercida con justicia social y respeto a los derechos humanos, representa un buen sistema de gobierno. Entre los males que padece, es la existencia de sindicatos que se creen por encima de las leyes, y sus directivos, seres intocables que pueden, sin ninguna consecuencia, tomar decisiones que afecten a grandes núcleos poblacionales como los estudiantes.

En ese sentido, la ciudadanía sensata ve con preocupación el envalentonamiento de los directivos de la ADP quienes se arrogan la potestad de decidir cuándo se imparte clases en los centros públicos de enseñanza, cuáles horarios se aplican y otras decisiones que corresponden por ley al Ministerio de Educación.

Lo peor de todo es que gobiernos tras gobiernos descuentan, sin ningún asidero legal, un uno por ciento a los salarios mensuales de los maestros del país, alimentando un monstruo que lejos de contribuir con el proceso de enseñanza, lo que hace es exigir cada vez mayores ingresos salariales para sus afiliados, y en esa proporción seguir recibiendo sumas millonarias para sus operaciones libres de auditorías ni controles oficiales.

Para tener una idea del poder económico de este sindicato, se calcula que del 2013 al 2025 la ADP recibió 5 mil 910 millones de pesos, los que usa a su entera discreción.

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