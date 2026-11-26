BAGDAD.- Un tribunal de Irak ha condenado este jueves a cadena perpetua a ocho ciudadanos franceses por unirse al grupo yihadista Estado Islámico, un proceso en el que otros dos acusados han sido sentenciados a penas de 15 años de cárcel.

Entre los condenados a cadena perpetua figura Romain Garnier, acusado de trabajar en la red de propaganda del grupo yihadista y quien fue detenido en Siria en 2017, según ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Por otra parte, el juez ha ordenado el aplazamiento del proceso contra otros diez imputados, ente ellos Adrien Guihal, quien reivindicó la autoría del atentado perpetrado por Estado Islámico en julio de 2016 en Niza, que dejó más de 80 muertos.

Las condenas llegan cerca de un mes después de que la Justicia iraquí condenar a cadena perpetua a otros seis franceses por pertenencia a la organización yihadista, así como a un séptimo acusado que recibió una pena de 15 años de prisión.

Estas personas forman parte de un grupo de 47 franceses que habrían sido trasladados desde centros de detención del noreste de Siria a Irak como parte de un reajuste llevado a cabo hace un año gracias a la cooperación entre las fuerzas estadounidenses y las autoridades iraquíes.